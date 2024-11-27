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台中斥資1.5億 讓軟埤仔溪乾涸河道重獲生命活力

中央社／ 台中27日電

台中軟埤仔溪貫穿豐原、神岡區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，市府爭取全國水環境改善計畫，獲中央補助，斥資1.5億元，讓乾涸已久河道重獲生命與活力，展現水岸花都新風貌。

台中市政府爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助新台幣1億1700萬元及自籌3300萬元，總經費1億5000萬元推動軟埤仔溪水環境改善工程，市長盧秀燕今天主持軟埤仔溪水環境改善工程啟用典禮，立法院副院長江啟臣及多名市議員出席。

盧秀燕表示，軟埤仔溪又稱豐原母親之河，長年來因上游主河道流量不足，有河道乾涸、生活污水匯入、既有設施老舊、園區動線未串聯等問題；透過塊石護岸、污水截流、營造綠化空間及串聯人行動線，讓乾涸已久河道重獲生命與活力，展現水岸花都新風貌。

江啟臣說，在感恩節前夕，讓軟埤仔溪水環境再造啟用，是給豐原鄉親最好、最有意義的禮物。

水利局長范世億說明，軟埤仔溪平時主要以灌溉用水為主，因水量調節問題，導致上游區域常年乾涸，工程規劃階段多次與水利署中水分署、農水署協調水源，並納入在地民眾意見，最終在不影響農民灌溉用水前提下，農水署同意分流0.17cms（1cms表示每秒抽排1立方公尺的水），水利局藉此流量打造「晴天保水、雨天透水」具生命力的河川。

范世億指出，工程改善範圍自豐原大道八段至三豐路豐里橋，長度約1500公尺，包含生態塊石護岸施作、河道蜿蜒意象營造及污水截流改善，搭配民眾休憩動線規劃與多樣性植栽種植，以近自然與生態工法設計。

改善工程以「安心宜居、水漾環境、生態共融」3大主軸為核心，融合景觀美學，恢復乾涸已久河道生命力與活力；另外配合人行動線串聯及多樣性植栽種植，透過親近自然與生態工法，展現水岸花都全新風貌。

污水 豐原

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