聽新聞
0:00 / 0:00
限時3天！中華隊12強冠軍簽名球今台中市府亮相
中華隊勇奪世界12強冠軍，台中市政府搶先展示中華隊球員簽名球，以及由冠軍應援團CT AMAZE女孩簽名的棒球。市府說明，這兩顆簽名球今起限時三天在台中市政府惠中樓1樓展出，開放市民近距離欣賞。
市府說明，為回饋市民，這兩顆簽名球將作為台中購物節大獎並於11月30日抽獎，榮耀與幸運的得主共享。
運動局代理局長游志祥表示，市長盧秀燕上任後積極打造「酷城市，酷運動」，尤其推廣棒球運動不遺餘力，每年都會前往洲際棒球場慰勉在地球隊中信兄弟及觀看賽事。日前更宣布此次賽事中華隊獎金加碼，台中市籍陳冠偉台中再獎勵國光獎金的10%、即70萬元。
游志祥強調，中華隊睽違32年獲得成棒世界級三大賽決賽金牌，為了感謝陳冠偉選手傑出的表現，台中捷運提供設籍台中的球員陳冠偉終身免費搭乘捷運，此外運動局結合「臺灣英雄 世界第一」熱潮，推出加碼活動，11月26日至12月27日，為期32天，前往運動中心或港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。
經發局長張峯源表示，11月30日長億夜市行銷活動結合購物節抽獎，將由盧秀燕以彩球機抽出中華隊全隊簽名球及CT AMAZE 應援女孩簽名球幸運得主各一名，再抽出百萬汽車得獎人一名，並Call-out給這三名中獎的幸運兒。
張峯源呼籲，民眾在11月27日至29日到台中觀賞簽名球的同時，趕快在台中消費並下載「台中通TCPASS」，將消費發票及收據登錄於活動APP，參加台中購物節就有機會抽到中華隊球員簽名球、應援女孩簽名球、百萬汽車，還有12組10萬元現金、1100組3千元現金等大獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言