限時3天！中華隊12強冠軍簽名球今台中市府亮相

中華隊勇奪世界12強冠軍，台中市政府搶先展示中華隊球員簽名球，以及由冠軍應援團CT AMAZE女孩簽名的棒球。市府說明，這兩顆簽名球今起限時三天在台中市政府惠中樓1樓展出，開放市民近距離欣賞。

市府說明，為回饋市民，這兩顆簽名球將作為台中購物節大獎並於11月30日抽獎，榮耀與幸運的得主共享。

運動局代理局長游志祥表示，市長盧秀燕上任後積極打造「酷城市，酷運動」，尤其推廣棒球運動不遺餘力，每年都會前往洲際棒球場慰勉在地球隊中信兄弟及觀看賽事。日前更宣布此次賽事中華隊獎金加碼，台中市籍陳冠偉台中再獎勵國光獎金的10%、即70萬元。

游志祥強調，中華隊睽違32年獲得成棒世界級三大賽決賽金牌，為了感謝陳冠偉選手傑出的表現，台中捷運提供設籍台中的球員陳冠偉終身免費搭乘捷運，此外運動局結合「臺灣英雄 世界第一」熱潮，推出加碼活動，11月26日至12月27日，為期32天，前往運動中心或港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。

經發局長張峯源表示，11月30日長億夜市行銷活動結合購物節抽獎，將由盧秀燕以彩球機抽出中華隊全隊簽名球及CT AMAZE 應援女孩簽名球幸運得主各一名，再抽出百萬汽車得獎人一名，並Call-out給這三名中獎的幸運兒。