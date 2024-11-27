凸顯「磚窯故鄉」 花壇國小新活動中心融入八卦窯意象

彰化縣花壇鄉夙有「磚窯故鄉」美譽，走過111年歷史的花壇國小，全面翻新學生活動中心暨操場跑道籃球場，今天由縣長王惠美等人主持落成啟用典禮，其中活動中心建築融入「八卦窯」意象設計，獲得「2024國家建設卓越獎-最佳規劃設計類金質獎」。

花壇國民小學是1913年創校，經歷一個多世紀，校舍年久失修，學生活動中心經耐震評估後被確認已達使用年限且具安全風險，經教育部及縣府共投入1.5億元經費，重建學生活動中心、更新操場跑道、籃球場及周邊設施、教學設備等。

縣長王惠美說，樓高兩層的學生活動中心一樓設有非營利幼兒園，二樓則為學生的多功能活動空間，讓學校無論是畢業典禮或遇到下雨天時，都可以在室內舒適地舉辦活動，提供一個更安全、更現代化的學習與活動空間。

王惠美指出，這棟活動中心建築設計不僅很特別，且榮獲雙獎，一是榮獲 「2024國家建設卓越獎-最佳規劃設計類金質獎」，建築師以「磚窯」意象融入設計，更利用自然通風與對流，達成綠建築的標準，讓建築更加環保；二是榮獲「彰化縣政府第1屆公共工程優質獎-建築及設施工程類優等獎」，成為現代化校園建設的典範。