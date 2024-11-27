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影／冠軍選手回母校 阿嬤：他真的很乖很辛苦 江國豪頓時眼眶泛紅

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
當阿嬤拿出江國豪以前寫給她的卡片說「他真的很辛苦，是靠自己的努力才有今天」，他頓時眼眶泛紅。記者林宛諭／攝影
當阿嬤拿出江國豪以前寫給她的卡片說「他真的很辛苦，是靠自己的努力才有今天」，他頓時眼眶泛紅。記者林宛諭／攝影

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪獲得極高評價，今天他回到彰化縣員林市東山國小母校，談到小時候也曾因訓練很苦而想放棄，但阿嬤鼓勵他「既然選擇了就不要輕易放棄」，當阿嬤拿出他寫的卡片說「他真的很辛苦，是靠自己的努力才有今天」，他頓時眼眶泛紅。

彰化縣副縣長林田富代表縣長頒贈紅榜祝賀江國豪為國爭光，東山國小校長王建凱、啟蒙教練許弘欣帶著東山棒球隊學弟們迎接學長。

在被問到小時候在東山國小棒球隊訓練過程時，江國豪說，訓練過程中本來就很辛苦，以前資源比較少，小時候都是在操場PU跑道和籃球場上訓練，褲子膝蓋處常磨破，還會請阿嬤幫他補破掉的褲子。

江國豪說，他也曾想放棄，但阿嬤會鼓勵他「既然選擇了就不要輕易放棄」，阿嬤也會煮他喜歡吃的，讓他心情好一點，不要有放棄的念頭，還怕他長不胖，會送雞湯到學校給他喝，他也鼓勵現在東山國小學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。

江國豪的阿嬤陳秀美今天拿出國豪學生時代寫給她的卡片，強調「他真的很乖很乖啦」，今天的成就真的是他辛苦得來的」，也感謝一路走來許弘欣等多位教練對他的疼愛、用心指導。

當阿嬤拿出國豪學生時代寫給她的母親節卡片念出「親愛的奶奶，謝謝您，從小到大一起陪我們長大，讓我在打棒球這條路能無憂無慮」，站在後方的江國豪也眼眶泛紅了。

啟蒙教練許弘欣說，江國豪小時候非常瘦小，但協調性和柔軟度都比一般人好，而在東山棒球隊訓練「吃苦是基本條件」，他都告訴國豪和棒球隊的成員們「愛你所選擇的，也要為自己的選擇負責，不要輕言放棄，否則以前的努力就白費了」。

江國豪也鼓勵東山國小學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。記者林宛諭／攝影
江國豪也鼓勵東山國小學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。記者林宛諭／攝影
江國豪今天回到員林市東山國小母校，為學弟示範投球。記者林宛諭／攝影
江國豪今天回到員林市東山國小母校，為學弟示範投球。記者林宛諭／攝影
江國豪也鼓勵東山國小學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。記者林宛諭／攝影
江國豪也鼓勵東山國小學弟們「希望他們在遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。記者林宛諭／攝影

世界棒球12強 阿嬤

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