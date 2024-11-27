影／軟埤仔溪水環境改善工程完工啟用 豐原神岡水岸花都新風貌

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助1億1700萬元及自籌3300萬元，推動「台中市軟埤仔溪水環境改善工程」，今天舉辦完工啟用儀式，市長盧秀燕當場在溪畔拍照打卡成，稱讚此新景點。

改善工程民國111年10月24日開工，今年9月完工，今天辦啟用儀式，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與多位市議員、里長到場。

盧秀燕表示，這次改善工程秉持「安心宜居、水漾環境、生態共融」三大主軸，融入景觀美學，重新喚醒市民對「豐葦之原」的水岸記憶。透過塊石護岸、蜿蜒河道意象、污水截流、綠化空間創建，以及人行動線串聯等工程設計，讓乾涸已久的河道重獲生命與活力，展現水岸花都的新風貌。