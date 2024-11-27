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影／軟埤仔溪水環境改善工程完工啟用 豐原神岡水岸花都新風貌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助1億1700萬元及自籌3300萬元，推動「台中市軟埤仔溪水環境改善工程」，今天舉辦完工啟用儀式，市長盧秀燕當場在溪畔拍照打卡成，稱讚此新景點。

改善工程民國111年10月24日開工，今年9月完工，今天辦啟用儀式，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與多位市議員、里長到場。

盧秀燕表示，這次改善工程秉持「安心宜居、水漾環境、生態共融」三大主軸，融入景觀美學，重新喚醒市民對「豐葦之原」的水岸記憶。透過塊石護岸、蜿蜒河道意象、污水截流、綠化空間創建，以及人行動線串聯等工程設計，讓乾涸已久的河道重獲生命與活力，展現水岸花都的新風貌。

水利局長范世億表示，軟埤仔溪平時主要以灌溉用水為主，因水量調節問題導致上游區域常年乾涸，工程規劃階段多次與水利署中水分署、農水署協調水源，並納入在地民眾的意見，最終在不影響農民灌溉用水前提下，農水署同意分流0.17cms，水利局藉此流量打造晴天保水，雨天透水之生命力河川，他說此次工程完成後，民眾更可在完整性河岸步道休憩漫步，感受水岸花都的獨特魅力。

台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中軟埤仔溪水環境改善工程今天辦完工啟用典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市 水利局 盧秀燕

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