活化蚊子館！南投埔里花卉展30日登場 知名糕餅大廠同步開幕

南投埔里花卉展今年以「花現好店」為主題，將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日至12月29日於埔里花卉物流中心登場；國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」也進駐花卉中心，30日同步開幕，盼活化觀光促進地方經濟。

「埔里花卉展－花現好店」將於本周六（30日）至12月29日登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身，公所指出，開展當天至12月15日逢周六、日還有小農文創市集、花卉多肉植栽體驗、泡泡秀、藝術表演等活動。

埔里鎮長廖志城表示，埔里是國內花卉產銷重要據點，在切花、盆花、國蘭等市場1年市值就達數億元，享「花都」美譽，更連年與農糧署、中華盆花發展協會等共同辦理花卉展，盼能擴大行銷推廣當地花卉產業，並活化花卉物流中心場域。

每年的埔里花卉展均使用在地生產的花卉，今年更以「花現好店」為主題，將早期生活中常見的路邊小吃、在地美食、傳統產業、文創手作等結合策展，涵蓋特色主題、蘭花、在地特色及在地產業等花卉專區，並搭配室內外花卉裝置藝術。

此外，埔里花卉物流中心歷經在地農會、委外經營不善成「蚊子館」，今年成功招商委外經營，將由國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」進駐，並預計將於埔里花卉展30日登場當天同步開幕營運，地方期盼活動該中心場域，帶動地方商機。