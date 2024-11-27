快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

聽新聞
0:00 / 0:00

活化蚊子館！南投埔里花卉展30日登場 知名糕餅大廠同步開幕

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里花卉展今年以「花現好店」為主題，將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日至12月29日於埔里花卉物流中心登場；國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」也進駐花卉中心，30日同步開幕，盼活化觀光促進地方經濟。

「埔里花卉展－花現好店」將於本周六（30日）至12月29日登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身，公所指出，開展當天至12月15日逢周六、日還有小農文創市集、花卉多肉植栽體驗、泡泡秀、藝術表演等活動。

埔里鎮長廖志城表示，埔里是國內花卉產銷重要據點，在切花、盆花、國蘭等市場1年市值就達數億元，享「花都」美譽，更連年與農糧署、中華盆花發展協會等共同辦理花卉展，盼能擴大行銷推廣當地花卉產業，並活化花卉物流中心場域。

每年的埔里花卉展均使用在地生產的花卉，今年更以「花現好店」為主題，將早期生活中常見的路邊小吃、在地美食、傳統產業、文創手作等結合策展，涵蓋特色主題、蘭花、在地特色及在地產業等花卉專區，並搭配室內外花卉裝置藝術。

此外，埔里花卉物流中心歷經在地農會、委外經營不善成「蚊子館」，今年成功招商委外經營，將由國內知名連鎖糕餅大廠「維格餅家」進駐，並預計將於埔里花卉展30日登場當天同步開幕營運，地方期盼活動該中心場域，帶動地方商機。

廖志城說，維格餅家是國內有多處觀光工廠，營業額都相當亮眼，如今將進駐埔里，可望吸引觀光團遊客到花卉物流中心，業者更也與在地結合，將使用當地百香果、玫瑰、阿薩姆紅茶等研發糕餅產品，有助農特產產銷，促進地方就業機會。

南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日於埔里花卉物流中心登場。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供
南投「埔里花卉展－花現好店」30日於花卉物流中心登場，百萬youtuber「瑋瑋」黃挺瑋今現身代言，為活動暖身。圖／埔里鎮公所提供

埔里 物流 維格餅家

延伸閱讀

國6愛蘭交流道到埔里塞車嚴重 南投縣議員建議改高架橋分流

南投山谷迴響音樂節12/7登場 陳芳語國內外藝人開唱

IC設計大廠聯詠南科投20億建研發大樓 提供千個研發職缺

開發埔里農莊遭民眾質疑破壞山林 業者回應了

相關新聞

活化蚊子館！南投埔里花卉展30日登場 知名糕餅大廠同步開幕

南投埔里花卉展今年以「花現好店」為主題，將傳統產業、美食及文創手作與在地花卉結合，30日至12月29日於埔里花卉物流中心...

影／民調六都最被欣賞市長將展翅高飛？ 盧秀燕這樣回應

最新民調顯示，六都市長中，台中市長盧秀燕是最被欣賞市長的第一名，她今天在豐原活動中受訪表示，有好成績是全體市民功勞，是市...

六都唯一！台中市衛生局獲衛福部防疫績優公務類團體獎

衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎，由衛生局副局長陳麗娟代表出席領獎。衛生局表示，衛生局憑藉多項創新措...

凍頂烏龍茶冬茶評鑑完成報名 鹿谷農會收到4724件報名

凍頂烏龍茶的故鄉，每年都舉辦春冬兩季的茶葉評鑑，今年冬茶品項完成繳件共有4724件報名參賽， 為防杜外來茶打混，鹿谷鄉農...

台東7億停車場動工 2026年啟用解決停車位不足

台東縣政府興建首座造價7億元的多功能環保立體停車場，今天動土，預計最快2026年完工啟用。縣府表示，立體停車場可提供46...

霧峰納參山風管處管轄上路 何欣純：陳世凱允籌設遊客中心

立法委員何欣純上午說，行政院本月4日已核定，「霧峰納入參山國家風景特定區管理處管轄」程序。她也向交通部長陳世凱爭取2千萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。