影／民調六都最被欣賞市長將展翅高飛？ 盧秀燕這樣回應
最新民調顯示，六都市長中，台中市長盧秀燕是最被欣賞市長的第一名，她今天在豐原活動中受訪表示，有好成績是全體市民功勞，是市府團隊和議會的功勞，大家的功勞，不是她個人的功勞。
台灣民意基金會最新民調公布，調查六都市長國人最欣賞誰，台中市長盧秀燕排第一，高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安並列第二，基金會董事長游盈隆表示，盧秀燕的高人氣，也獲得國民黨、民眾黨與中性選民青睞，她將在台灣政治過程中展翅高飛。
台中市豐原區軟埤仔溪水環境改善工程今天舉行完工啟用，市長盧秀燕主持，她被問到此問題時回應，她很感謝大家，會繼續努力，她希望打造台中為幸福宜居的城市，她說台中市太好了，台中市民的水準很高，各項天然資源很棒，有很棒的市議會和市府團隊，還有可愛的市民朋友，繼續往幸福宜居的路上前進努力，她謝謝大家的幫忙和肯定。
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