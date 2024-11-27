影／民調六都最被欣賞市長將展翅高飛？ 盧秀燕這樣回應

最新民調顯示，六都市長中，台中市長盧秀燕是最被欣賞市長的第一名，她今天在豐原活動中受訪表示，有好成績是全體市民功勞，是市府團隊和議會的功勞，大家的功勞，不是她個人的功勞。

台灣民意基金會最新民調公布，調查六都市長國人最欣賞誰，台中市長盧秀燕排第一，高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安並列第二，基金會董事長游盈隆表示，盧秀燕的高人氣，也獲得國民黨、民眾黨與中性選民青睞，她將在台灣政治過程中展翅高飛。