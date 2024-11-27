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凍頂烏龍茶冬茶評鑑完成報名 鹿谷農會收到4724件報名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影
凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影

凍頂烏龍茶的故鄉，每年都舉辦春冬兩季的茶葉評鑑，今年冬茶品項完成繳件共有4724件報名參賽， 為防杜外來茶打混，鹿谷鄉農會表示，如同過去慣例，全部比賽茶樣經抽樣DNA分子鑑定等，倘不合格者皆列為淘汰。並公佈繳茶者的姓名，繳茶者不得異議。

農會總幹事林義能指出，鹿谷鄉農會1976年5月起首創春茶比賽迄今已49年 ，從當年300多件，發展最高峰時達到6000多件，之後嚴格要求會員報名資格，今年冬茶評鑑為4724件，不論冬春茶的比賽都非常的精彩刺激，所有茶樣經過盲選號，確保公平性，最後得獎佳作不但引領國內各茶區，也創造很好的拍賣價格。

鹿谷鄉農會指出，南投今年躲過颱風的侵襲，烏龍茶產區幸運地都閃過了，加上雨水充足，因此焙出來的好茶，都達到要求水準以上，產量雖有稍微減少一點，但因為今年氣候較早轉涼冷，所以在冬茶的滋味上是非常好的加分，所以預料今年冬茶應有不錯的品質；過去冬季高級凍頂烏龍茶展售會，每年都是在農曆冬至當天辦理，但今年提前舉行，主要是明年春節提早。

鹿谷鄉農會說，明天就會開始實施冬茶評鑑初審、複審兩階段淘汰，預計12月9號公布成績， 屆時花落誰家將見揭曉，畢竟特等獎最後由那一位農友所獲得，就將是地方茶農最高的榮譽，也讓消費者都能夠在過年前，就可以品嘗到剛出爐的凍頂烏龍茶。

凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影
凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影
凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影
凍頂烏龍茶冬茶評鑑提前完成報名，鹿谷鄉農會加派人力協助農友繳茶，最終收到4724件報名茶樣。記者黑中亮／攝影

茶葉 農會

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