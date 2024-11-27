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六都唯一！台中市衛生局獲衛福部防疫績優公務類團體獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎，由衛生局副局長陳麗娟（右）代表出席領獎。圖／衛生局提供
衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎，由衛生局副局長陳麗娟（右）代表出席領獎。圖／衛生局提供

衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎，由衛生局副局長陳麗娟代表出席領獎。衛生局表示，衛生局憑藉多項創新措施與優異績效，脫穎而出，成為六都中唯一獲獎的單位。

衛生局指出，此次獎項由中央各部會及地方政府推薦候選名單，經衛福部初審、複審後選出得獎者，旨在表彰自中央流行疫情指揮中心解編後至今，積極協助推動防疫工作的傑出個人及團體。衛生局的卓越表現不僅體現出市府團隊的努力，更展現台中市在傳染病防治工作上的領先地位，是對全體防疫人員的高度肯定。

衛生局長曾梓展說，持續以創新方法與嚴謹態度推動防治措施，疫苗預約系統，除公費疫苗預約，今年再導入幼兒常規疫苗，成為首創全國唯一全品項疫苗線上預約系統，涵蓋約20項疫苗，並結合「台中通APP」，服務逾37萬人次，獲好評，更獲「台中市政府廉能透明獎特優」及「國家生技醫療品質獎銅獎」等多項殊榮。

衛生局說，疫苗接種便利，文心森林公園全台最美接種站11月23日再登場，提供方便舒適的接種環境；流感疫苗及新冠疫苗開打至今，長者、醫事人員及3歲至入學前幼童等流感疫苗接種率優於全國平均值，其中醫事人員接種率六都第一。

衛生局在登革熱防治，輔導醫療院所提升通報效率，協調各局處共同防疫，並召開專家會議制定策略，在嚴密守護下，今年台中市尚無本土登革熱案例；台中市六都中唯一結核病發生率連續兩年下降的城市。

市府在愛滋病防治，設置95處衛教諮詢服務站及71處針具回收筒，據點全國最多；今年獲衛福部頒發「65歲以上民眾COVID-19疫苗接種卓越獎」、「XBB.1.5疫苗接種績優獎」及「流感疫苗資料回報正確性獎」等多項獎項，成為中央肯定的模範單位。

衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎。圖／衛生局提供
衛福部昨頒發防疫績優獎，台中市衛生局榮獲公務類團體獎。圖／衛生局提供

台中市 流感疫苗 衛生局

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