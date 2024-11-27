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台東7億停車場動工 2026年啟用解決停車位不足

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府興建首座造價7億元的多功能環保立體停車場，今天動土，預計最快2026年完工啟用。記者尤聰光／攝影
台東縣政府興建首座造價7億元的多功能環保立體停車場，今天動土，預計最快2026年完工啟用。記者尤聰光／攝影

台東縣政府興建首座造價7億元的多功能環保立體停車場，今天動土，預計最快2026年完工啟用。縣府表示，立體停車場可提供468個汽機車位，另新生路底也陸續會有公、私立停車場投入，加上縣立體育場停車場，可解決假日市區停車位不足的問題。

縣府建設處指出，多功能環保立體停車場的位置在新生路的公五停車場，可方便民眾停車，且為永久停車場，分地下2層、地上2層，除地上1層為商場，其餘為停車場，提供468個汽機車格。興建經費是獲中央核定補助3億元，加上自籌4億元，共7億元。

此外，停車場屋頂還將設置太陽能板，不僅提供綠電，也有效遮蔽臺東炎熱的陽光，減少建築物的熱量吸收，提升環保效益。同時設置連續退縮空間與植栽綠化，並串聯周邊的徒步動線，營造舒適又安全的步行環境。經費7億元都經過嚴謹的計算，絕不會浪費公帑。

議員簡維國持續建議縣府依據停車場法規，設置「停車場基金」做為未來可以給予獎助或設施的改善的專款專用經費來源。他認為有了相關停車場基金，可以鼓勵民間將私有空閒土地活化興建停車場，亦可協助縣府解決市區長久停車不足的問題。

停車場 簡維國 車位

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