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霧峰納參山風管處管轄上路 何欣純：陳世凱允籌設遊客中心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純上午說，行政院4日已核定「霧峰納入參山國家風景特定區管理處管轄」程序。她也向交通部長陳世凱爭取2千萬元的管理維護費，用於環境維護與設施維持。圖／何欣純提供
立法委員何欣純上午說，行政院4日已核定「霧峰納入參山國家風景特定區管理處管轄」程序。她也向交通部長陳世凱爭取2千萬元的管理維護費，用於環境維護與設施維持。圖／何欣純提供

立法委員何欣純上午說，行政院本月4日已核定，「霧峰納入參山國家風景特定區管理處管轄」程序。她也向交通部長陳世凱爭取2千萬元的管理維護費，用於環境維護與設施維持，另並以專案籌設霧峰遊客中心，期盼為旅客開啟霧峰觀光軸線的旅程，再現阿罩霧風華，這些都獲陳世凱允諾照辦。

何欣純說，此爭取事項，參山國家風景區管理處處長曹忠猷也說明，預計明年度投入經費，優先辦理霧峰遊憩系統整體規畫、區域解說導覽系統以及基礎公共遊憩服務設施建置作業，並辦理阿罩霧遊憩系統行銷推廣活動、觀光產業輔導計畫以及觀光旅遊推廣。

她說，參山國家風景管理處就位處於霧峰，過去很多在地居民、青創、文史工作者反映光復新村零散規畫、沒有代表性且和在地脫節。而且，廁所、公共設施不足，遊客上廁所得四處問，對於觀光發展是很大的阻礙。

為提振中台灣觀光發展，並與現有梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，她2021年在立法院提案，要求交通部觀光署主動溝通協調，將霧峰納入國家級風景區轄管範圍，透過中央資源挹注整體規畫，帶動地方觀光發展。

何欣純說，希望每個時代的故事都能被看見，這些都和經濟、生活有關係，希望文化觀光、歷史觀光、產業觀光這些面向都能更貼近遊客所需、更符合地方期待，讓台中更好。

交通部長 何欣純 廁所

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