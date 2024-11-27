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6都唯一獲獎！中市西屯區公所獲衛福部防疫績優
衛生福利部昨頒發防疫績優獎，台中市西屯區公所登革熱防制成效顯著，榮獲防疫績優公務類團體獎，並且是六都唯一獲獎的區公所。
民政局長吳世瑋表示，感謝中央的肯定與鼓勵，也感謝公所全體同仁的辛勞，讓防疫工作順利推動，期勉持續落實防疫、支持市府，共同守護我們的城市。
昨天的頒獎典禮由民政局副局長歐陽明、西屯區副區長嚴錦堂北上受獎。吳世瑋說，去年國境解封及檢疫措施放寬，境外登革熱移入病例引發本土登革熱疫情，民政局配合市府推動登革熱防疫政策，由區公所主導區級登革熱防治中心，超前部署防治疫情。
區公所更結合里、鄰長及社區志工積極宣導「巡、倒、清、刷」落實防疫，讓防疫觀念向基層扎根，其中西屯區公所防疫有成、表現突出，獲市府推薦角逐「防疫績優公務類團體獎」，在眾多機關中脫穎而出。
西屯區長陳寶雲說，這次獲中央肯定，對公所是莫大的鼓勵，也是全體同仁兢兢業業努力的成果；去年召開23場登革熱區級應變會議、出勤219次，並動員超過1.3萬名環保志工，清除超過5萬個積水容器，集結破萬出勤人次，讓防疫觀念深植家戶。
陳寶雲指出，登革熱防疫分秒必爭，每當公所接獲確診案例通報，24小時內召開登革熱區級應變會議，匡列里內化學噴藥範圍，並由里幹事發送家戶噴藥通知單，在公私協力配合下，順利完成防治作業，未來西屯區公所也會持續以最嚴謹的態度防疫，守護民眾生命健康而努力。
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