抽獎+補助+折扣贈品！汰換老舊機車趁台中購物節

台中購物節活動開跑，環保局建議，購物節期間購買電動機車可享多重中獎機會，包括最高可獲400組抽獎序號、淘汰老舊機車換購電動機車最，或新購電動機車等都有補助，首度推出兒童專案，另外店家搭配購物節推優惠活動或折扣。

台中購物節下載「台中通暨購物節APP」，登錄10月24日至12月25日在台中消費的發票或收據，消費滿500元自動抽獎，天天抽現金3千元、周周抽10萬元，還有百萬現金、百萬汽車，壓軸再抽精品好宅；更有逾萬家業者推優惠響應。

環保局表示，台中購物節期間購買電動機車同享多重中獎機會，若在合作店家購車，有機會可獲得400組抽獎序號；符合補助資格，再向環保局申請，新購電動機車最高補助3000元至2.5萬元、淘汰老舊機車換購電動機車最高補助7000元至3萬元，此外，首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童可再加碼補助3000元。

環保局長陳宏益說，市長盧秀燕上任後推行低碳交通不遺餘力，近年持續布建電動車充（換）電設施，祭出電動車免費停車（公有停車場或路邊停車格）、免牌照稅、免燃料費等優惠措施，鼓勵民眾改以低碳運具代步，降低碳排、維護城市空品。

環保局統計，2018年至今年9月底，全市電動機車數量破10萬輛大關，從2萬3060輛增加至10萬5732輛，成長率358.5%為六都之冠，成長量8萬2672輛，高居全國第2，顯見台中市正往低碳永續城市的目標邁進。