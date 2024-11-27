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抽獎+補助+折扣贈品！汰換老舊機車趁台中購物節

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今年台中市電動機車補助金額表。圖／台中市環保局提供
今年台中市電動機車補助金額表。圖／台中市環保局提供

台中購物節活動開跑，環保局建議，購物節期間購買電動機車可享多重中獎機會，包括最高可獲400組抽獎序號、淘汰老舊機車換購電動機車最，或新購電動機車等都有補助，首度推出兒童專案，另外店家搭配購物節推優惠活動或折扣。

台中購物節下載「台中通暨購物節APP」，登錄10月24日至12月25日在台中消費的發票或收據，消費滿500元自動抽獎，天天抽現金3千元、周周抽10萬元，還有百萬現金、百萬汽車，壓軸再抽精品好宅；更有逾萬家業者推優惠響應。

環保局表示，台中購物節期間購買電動機車同享多重中獎機會，若在合作店家購車，有機會可獲得400組抽獎序號；符合補助資格，再向環保局申請，新購電動機車最高補助3000元至2.5萬元、淘汰老舊機車換購電動機車最高補助7000元至3萬元，此外，首度推出兒童專案，申請人育有12歲以下兒童可再加碼補助3000元。

環保局長陳宏益說，市長盧秀燕上任後推行低碳交通不遺餘力，近年持續布建電動車充（換）電設施，祭出電動車免費停車（公有停車場或路邊停車格）、免牌照稅、免燃料費等優惠措施，鼓勵民眾改以低碳運具代步，降低碳排、維護城市空品。

環保局統計，2018年至今年9月底，全市電動機車數量破10萬輛大關，從2萬3060輛增加至10萬5732輛，成長率358.5%為六都之冠，成長量8萬2672輛，高居全國第2，顯見台中市正往低碳永續城市的目標邁進。

環保局說明，要申請今年度機車汰舊換新補助，須在年底前完成老舊機車報廢、回收及購車，並在明年1月10日前完成申請，詳細補助規定請逕上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」，或撥打補助專線04-22201661、04-22289111分機66213諮詢，加入LINE官方帳號@pzb4753f亦有專人提供問答服務。

台中市環保局建議，民眾可趁台中購物節期間汰換家中老舊機車。圖／台中市環保局提供
台中市環保局建議，民眾可趁台中購物節期間汰換家中老舊機車。圖／台中市環保局提供
台中市環保局說明，環保加碼抽！台中購物節再加碼抽低碳好禮，最大獎可獲得電動機車1輛。圖／台中市環保局提供
台中市環保局說明，環保加碼抽！台中購物節再加碼抽低碳好禮，最大獎可獲得電動機車1輛。圖／台中市環保局提供

環保局長 電動機車

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