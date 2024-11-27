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全台首座 彰化肉品市場冷鏈加工廠開幕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
全台首座公有肉品市場附設的冷鏈肉品加工廠，昨在彰化縣肉品市場開幕。記者簡慧珍／攝影
全台首座公有肉品市場附設的冷鏈肉品加工廠，昨在彰化縣肉品市場開幕。記者簡慧珍／攝影

彰化肉品市場興建冷鏈加工廠的過程有波折，曾被審計部彰化審計室糾正，市場團隊克服困難趕工，昨舉行全台首座公有肉品市場附設冷鏈加工廠開幕，預計明年春節後啟用，未來豬肉都將在攝氏10度以下處理以保新鮮。

農業部畜牧司、縣政府、全國及彰化縣的養豬協會、溪湖區首長及民代數十人出席開幕典禮，畜牧司長李宜謙和縣長王惠美、立委謝衣鳯等人剪綵，並表揚2024彰化健康豬肉績優人員。

李宜謙說，彰化肉品市場是全國第一家肉品市場附設加工廠，用兩年完成，進度非常趕，如今完工啟用，已有多個縣市準備跟進興建。

王惠美表示，彰化縣養豬規模全台第三，彰化肉品市場一直欠缺加工及冷鏈儲藏，獲農業部補助8995萬元，縣政府自籌預款4052萬元，耗時兩年建置兩層樓670坪冷鏈加工廠，並整理旁邊120坪廠房一併做成冷鏈系統，提高肉品新鮮和安全。

彰化縣養豬約73萬6千頭，加入「彰化健康豬」的養豬場163場、飼養約46萬7千頭，占比62.46％。農業處指出，肉品市場冷鏈加工廠全程攝氏10度以下作業，將製作香腸、貢丸等食品。

豬肉

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