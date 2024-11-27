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國6愛蘭交流道 投議會盼設高架橋

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
國道六號東向愛蘭交流道至台14線，假日常被車流擠爆，有駕駛選擇迴轉脫離長長的車陣。圖／讀者提供
國道六號東向愛蘭交流道至台14線，假日常被車流擠爆，有駕駛選擇迴轉脫離長長的車陣。圖／讀者提供

國道六號愛蘭交流道車流量大，假日台14線到愛蘭橋路段嚴重塞車。南投縣議會決議，愛蘭交流道是埔里日月潭交通門面，建議改為高架橋分流，改善交通瓶頸。縣府表示，將邀高公局、公路局會勘，討論可行性。

埔里鎮民表示，國六通車後，從埔里市區行經愛蘭橋通往愛蘭交流道、日月潭車流阻塞，影響交通及觀光，假日車流量大增，台14線從愛蘭交流道到愛蘭橋近4公里，塞車嚴重，過年或連假成為交通瓶頸，增加車禍風險。

縣議員林芳伃說，愛蘭交流道是埔里、日月潭交通門面，塞車問題讓居民、遊客困擾，提案在愛蘭交流道規畫高架路段，分別銜接日月潭和埔里鎮，改善塞車問題，讓交通更安全順暢。

南投縣工務處表示，愛蘭交流道和台14線分屬高公局和公路局管轄，將邀集共同會勘，部分用地涉及私有地，有土地徵收問題，如有可行性，會請縣籍立委提案，請公路局編列預算及規畫改善措施。

有居民認為，台14線該路段車流量多，帶來人潮和商機，如改為高架橋分流，將和國六通車效應一樣，車輛直接到日月潭和埔里市區，遊客過門不入，將讓中潭公路更加蕭條。

工務處長張弘岳表示，除了規畫高架橋，縣府設法疏導當地交通，請警方在尖峰時段，調整台14線交通號誌，或是規畫替代道路，分散車流，減輕當地交通壅塞情況。

埔里 塞車 日月潭

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