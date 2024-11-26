搶！賀12強冠軍 鹿港排隊名店新口味蛋黃酥連4天買1送1

為慶祝中華隊在世界棒強12強賽，4比0完封日本獲得冠軍，彰化鹿港蛋黃酥排隊名店「新口味」食品行頂番婆總店，今天（26日）起到29日共4天，推出6顆裝經典款買1送1優惠，每天限量40盒，現場每人每天限購1盒，每天現場早上10點開售，售完40組為止。

「新口味」食品行老闆王裕誠說，這是「新口味」開業35年來，第一次辦類似優惠活動。而他其實不是很鐵的棒球迷，只是這次中華隊拿到12強冠軍，實在令人太開心了，所以，才想藉由此次的「買一送一」活動，讓消費大眾也開心一下。

目前新口味六顆裝的蛋黃酥，每盒270元，等於每顆45元，如獲得優惠，等於每顆只要22.5元，實在太划算了。

王裕誠說，當「新口味」公告這項「買一送一」優惠後，今天上午10點開賣，一大早8點就有人前來排隊，隊伍排得好長，才開店不到10分鐘， 40組就已經賣完了。很多顧客趕來，才發現已經賣完，大呼可惜，只能明天更早一點來排隊了。