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為聖誕月帶來華麗開場 南投山谷迴響音樂節12月7日登場

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
南投縣府秘書長洪瑞智(中)等人宣布，南投山谷迴響音樂節訂12月7日登場。記者宋健生/攝影
南投縣府秘書長洪瑞智(中)等人宣布，南投山谷迴響音樂節訂12月7日登場。記者宋健生/攝影

南投將舉辦音樂盛宴！「2024南投山谷迴響音樂節」訂12月7日下午2時起在南投縣會展中心登場，音樂活動High到晚上，並且規劃近40攤的市集，結合聖誕節慶氛圍，有美食、有文創商品，讓遊客能一次體驗南投獨特魅力。

曾獲國際音樂多項獎項的馬來西亞創作歌手陳芳語、香港饒舌歌手TYSON YOSHI、實力派歌手KIRE凱爾、陳忻玥、斑恩、邱軍等知名藝人都將登台，還有DJ團體混種亞人及俄羅斯籍DJ TASIA也將輪番上陣，為聖誕月帶來華麗開場。

南投縣政府26日舉辦「2024南投山谷迴響音樂節」發布會，開場表演很特殊，DJ和爽文國小武術班同台，將潮流音樂及武術結合在一起，激盪創意能量，也發掘南投子弟的藝術舞台。

南投縣政府秘書長洪瑞智代表縣長許淑華，歡迎大家參加這場音樂活動，包括縣府文化局長林榮森、新聞及行政處長蔡明志；縣議員林友友、簡千翔、林儒暘等人到場共襄盛舉。

南投山谷迴響音樂節是一場跨國際音樂活動，不但連結在地文化藝術，規劃青年表演節目，邀請南投在地大學與高中熱舞社團登台演出，讓在地學子能登上夢想舞台。

另外也讓DJ與在地國小武術班結合創新演出，透過在地青年的舞蹈與音樂展演，展現南投新生代的創意能量，持續支持在地青年的藝文發展，提供更多展演機會。

山谷迴響音樂節選在12月初舉辦，希望能為聖誕月帶來華麗的開場。活動還規劃近40攤的市集，結合聖誕節慶氛圍，有美食、文創商品，讓遊客能一次體驗南投獨特魅力。

洪瑞智強調，2024南投山谷迴響音樂節不僅是一場音樂饗宴，更將展現南投文化軟實力，國際級演出陣容，結合在地文化，讓南投成為國際級的文化觀光代表。

DJ團體混種亞人及俄羅斯籍DJ TASIA也將輪番上陣，為聖誕月帶來華麗開場。記者宋健生/攝影
DJ團體混種亞人及俄羅斯籍DJ TASIA也將輪番上陣，為聖誕月帶來華麗開場。記者宋健生/攝影
2024南投山谷迴響音樂節不僅是一場音樂饗宴，更將展現南投文化軟實力。記者宋健生/攝影
2024南投山谷迴響音樂節不僅是一場音樂饗宴，更將展現南投文化軟實力。記者宋健生/攝影

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