清潔隊員辛苦了 南投購置14輛新型清潔車改善工作環境
南投縣垃圾堆積量驚人，清潔車收運量相當吃重，部分車輛老舊。南投縣政府購置14輛垃圾清潔車和資源回收車，今天由縣長許淑華點交後，分配給仁愛、魚池、草屯等10個鄉鎮市，汰換老舊車輛，提供清潔隊員更舒適的工作環境。
南投縣環保局說，南投幅員廣闊，每輛垃圾車平均每日要收運家戶戶垃圾超過2公噸，幾乎全年無休止運作，清運垃圾與資源回收物，不只清潔隊員工作辛苦，清潔車的損耗也相當明顯。為提升垃圾清運效率與隊員安全，今年向環境部爭取經費補助900萬元，縣府自籌3900萬元經費，共購置10輛環保低碳垃圾清運車及4輛資源回收車。
新型清潔車、回收車，具備低排放、低耗能、低噪音等優點，符合現代環保標準，減少清潔隊員和民眾接觸車輛排放廢氣的風險。環保局今天在縣立體育場舉辦授車儀式，由環保局長李易書解說，新型車輛低碳、低汙染、安全性更好及具電動壓縮垃圾功能，許淑華上車試乘後，稱讚駕駛座椅舒適很有彈性，逐一交給仁愛鄉、魚池鄉、水里鄉、草屯鎮等10個鄉鎮市公所優先汰換老舊清運車輛。
許淑華說，南投縣每日垃圾量250公噸，清潔隊員風雨無阻地協助收運垃圾，縣府有責任打造更安全舒適的工作環境與品質，未來縣府除將持續編列相關預算外，也會積極向環境部爭取經費補助，協助公所逐步汰換15年以上的老舊車輛，提升垃圾收運服務品質，並確保清潔隊員能夠在更安全的環境中工作，增加效能。
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