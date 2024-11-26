廚工仍未調薪 中市教育委員會下重手凍結午餐14億經費

台中市議會藍綠議員多次要求教育局調高廚工薪資，教局仍不確定廚工薪資，藍綠議員大表不滿，教育委員會今決議凍結營養午餐相關經費14億多元，待廚工確定調薪再解凍。教育局表示，已著手調薪作業。

委員會召集人李中說，議員多次為廚工請命，上次開會就要求教育局為廚工調薪，不調就凍結營養午餐相關預算。他認為教育局不夠積極。

教育委員會藍綠委員決議，若明年1月1日無法調整廚工薪資，就凍結營養午餐相關預算，待完成廚工待遇調整送交議會才得解凍。

教育局長蔣偉民表示，局內已著手訂定廚工人員晉薪規定，只要符合幼兒園規定、依契約晉用人員，依照考核辦法規定，起薪比照行政助理人員的2萬7976元，可依據考核晉薪，每個等級加薪557元，最高可達15級約3萬6千多元。

全市學校有268名廚工，有64名非屬契約晉用者仍無法解決，教育局擔心他們會認為不公平，此方案至今仍未經府內通過，蔣偉民也請委員會體諒。

國民黨議員林孟令、林碧秀及無黨籍議員陳廷秀表示，營養午餐相關經費龐大，且涉及全市國中小學生午餐權益，茲事體大，建議不要凍結該筆經費，或以其他預算替代。陳廷秀對此案保留大會發言權。

李中認為，委員會已多次要求教育局處理廚工薪資問題，既然教育局仍無法解決，就只能用預算權督促市府，決議先凍結教育局114年營養午餐經費共14億多元，待廚工可調薪後一併解凍。