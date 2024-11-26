彰基美談！昔蘭大弼醫師捐「姑娘樓」 今黃明雄贈「紫雲宿舍」

81歲知名心臟內科醫師黃明雄教授，跟隨1980年從彰基院長蘭大弼醫師（小蘭醫師）將全數退休金及姑娘樓捐出的無私奉獻精神，將他位在彰化市的房屋贈予彰基做為宿舍使用，命名為「紫雲宿舍」，彰基總院長陳穆寬表示，將優先做為女性宿舍，保障她們的安全。

彰基指出，黃明雄教授從高雄醫學院畢業時，曾到彰基內科學習各項專業知能，師承時任院長的蘭大弼醫師的身教及言教，耳濡目染蘭醫師不分病患貧富身分、一律用心診療，視病猶親且認真教學的言行態度，1980年蘭大弼院長退休時，將全數退休金及姑娘樓捐出，讓黃教授銘記在心。

黃明雄教授70餘歲退休，且旅居美國多年，手足共計十位，僅他一人定居國外，目前每兩年返回台灣數日，以探視親友及返回故鄉懷抱。他為了追隨蘭院長無私奉獻的精神，決定將他位在彰化市居住的整幢房屋無償捐贈予彰化基督教醫院作為宿舍之用，並命名為「紫雲宿舍」，以紀念他的父親。

彰基總院長陳穆寬表示，黃教授不論在台灣或國外都救人無數，對後輩也是非常的提攜，捐贈「紫雲宿舍」的義舉令人相當感佩。由於「紫雲宿舍」離彰基醫學中心相當近，應該規劃為女性宿舍為優先，保障她們的安全，相信彰基後輩醫師能夠以黃教授為典範，對病人付出更多的愛心、關心，讓更多的病人在彰基得到最好的照顧。

陳穆寬總院長進一步表示，「紫雲宿舍」外頭將有其匾額，裡頭有文字記載，讓後輩醫師都能知道「紫雲宿舍」的沿革。不管是在台灣或全世界的功利社會當中，黃教授疼愛台灣、疼愛患者及疼愛彰基的心，也能獲得深深感動。

黃明雄說，台灣有一句俗話說：「呷果子拜樹頭！」而且彰化基督教醫院永遠在他感恩的表上。今年4月，夫妻倆一場車禍差點喪命，他就貫徹自己的思想，要把在台灣唯一的產業，留給最喜歡的彰化基督教醫院。