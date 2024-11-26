影／全台首座肉品市場附設冷鏈加工廠彰化開幕 低溫製作香腸貢丸
彰化肉品市場興建冷鏈加工廠的過程有波折，曾被審計部彰化審計室糾正，市場行政團隊克服困難趕工，今舉行全台首座公有肉品市場附設冷鏈加工廠開幕典禮，預計明年春節後啟用，未來豬肉都將在攝氏10度以下處理以保新鮮。
農業部畜牧司、縣政府、全國及彰化縣的養豬協會、彰化縣溪湖區的首長及民代數十人出席開幕典禮，畜牧司長李宜謙和縣長王惠美、立委謝衣鳯等人剪綵，並表揚2024彰化健康豬肉績優人員。
眾人參觀附設冷鏈加工廠，李宜謙說，彰化肉品市場是全國第一家肉品市場附設加工廠，用兩年完成，進度非常趕，如今完工啟用，已有多個縣市準備跟進興建。
王惠美表示，彰化縣養豬規模全台第三，彰化肉品市場一直欠缺加工及冷鏈儲藏，縣府團隊2022年申請補助，獲農業部補助8995萬元，縣議會通過縣政府自籌預款4052萬元，合計約1億3048萬元耗時兩年建置兩層樓670坪冷鏈加工廠，並整理旁邊120坪廠房一併做成冷鏈系統，提高肉品的新鮮和安全。
謝衣鳯說，政府對養豬產業編列百億元基金，民間冷鏈加工廠很常見，彰化縣是養豬大縣卻付之闕如，她在立法院質詢，加上縣長王惠美和縣府團隊努力爭取，冷鏈加工廠今開幕，不但提升彰化畜牧業競爭力，對台灣畜牧業永續發展也是非常重要的轉型。
彰化縣養豬約73萬6千頭，加入「彰化健康豬」的養豬場163場、飼養頭數約46萬7千頭，占比62.46％。農業處指出，肉品市場冷鏈加工廠全程攝氏10度以下作業，將製作香腸、貢丸等食品。彰化肉品市場表示，春節前肉品市場必須趕工交貨，無法把現有設備移入新廠使用，冷鏈加工廠要等到春節後開工。
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