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國6愛蘭交流道到埔里塞車嚴重 南投縣議員建議改高架橋分流

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國道六號東向愛蘭交流道至台14線今中午時被車流擠爆，有駕駛看見可怕車流迴轉。資料照片、圖／讀者提供
國道六號東向愛蘭交流道至台14線今中午時被車流擠爆，有駕駛看見可怕車流迴轉。資料照片、圖／讀者提供

國道6號愛蘭交流道車流量大，假日台14線到愛蘭橋路段更是嚴重塞車。南投縣議議會決議，愛蘭交流道是埔里和日月潭交通門面，塞車狀況相當嚴重，建議改為高架橋分流，改善交通瓶頸，縣府將邀集高公局和公路總局會勘，討論改建高架橋可行性。

埔里鎮民表示，國道6號通車後，從埔里市區行經愛蘭橋通往愛蘭交流道及日月潭車流阻塞，影響當地交通及觀光，假日車流量大增，台14線從愛蘭交流道到愛蘭橋長度將近4公里，塞車嚴重，過年或連假期間，更形成嚴重交通瓶頸，也增加車禍風險。

縣議員林芳伃說，愛蘭交流道是埔里、日月潭交通門面，塞車問題讓居民和遊客都相當困擾，她提案，在愛蘭交流道規畫高架路段，分別銜接日月潭和埔里鎮，改善台14線塞車問題，讓交通更安全順暢。

南投縣工務處表示，愛蘭交流道和台14線分屬高公局和公路局管轄，縣府會先邀集兩單位共同會勘，除了工程和路權問題，部分用地可能涉及私有地，也有土地徵收問題，如果具有可行性，會請縣籍立委在立法院提案，請公路局編列預算及規畫高架橋施工或其他交通改善方式。

也有居民認為，台14線該路段車流量多，也帶來人潮和商機，如果改為高架橋分流，將和國6通車效應一樣，車輛直接從高架路到日月潭和埔里市區，遊客過門不入，將讓中潭公路更加蕭條。

工務處長張弘岳說，除了規畫高架橋，縣府也在設法疏導當地交通，例如請警方在交通尖峰時段，調整台14線交通號誌，或是規畫替代道路，分散車流，減輕當地交通壅塞情況。

埔里 塞車 高架橋

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