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彰化落實資源分類又退運3垃圾車 公所送廚餘內膽桶讓環保局喊讚
彰化縣環保局推動強制垃圾分類，各鄉鎮市公所怕垃圾車被檢查不合格遭整車退運，陸續贈送廚餘桶鼓勵民眾落實垃圾分類，田中鎮公所率全縣之先贈送「內膽」雙桶，無論生、熟廚餘都可過濾多餘水分；環保局肯定作法，認為有利加速處理廚餘流程。
環保局今年7月起，透過彰化縣溪州焚化廠加強破袋檢查，不合格的清潔車整車退運，實施近5個月，檢查力道不減，本月又退運3輛，各鄉鎮市公所無不擔心被檢出薄塑膠、果皮菜茶，已有彰化市、溪州鄉、社頭鄉發放廚餘桶從源頭區分垃圾，今又有田中鎮公所發出廚餘桶，一次發給每戶兩桶。
鎮長蕭淑芬說，廚餘可分生、熟，生廚餘作堆肥，熟廚餘可餵豬，各有用途，鎮公所希望鎮民確實做好分類，動支近150萬元經費購買2萬7千多個廚餘桶，每戶兩桶，桶子附有過濾功能的「內膽」，一方面去除多餘水分，另一方面廚餘桶不要太重，減輕清潔隊員工作負擔；兩種廚餘桶按照廚餘種類分顏色，鎮民依顏色把不同廚餘倒入垃圾車附載的大桶。
環保局指出，生廚餘運到田尾廚餘廠破碎，例如鳳梨皮、鳳梨頭、西瓜皮都可破碎後堆肥，玉米外皮、竹筍殼屬於長纖，不易破碎及再利用；熟廚餘加熱消毒後用來餵豬，豬能吃的才可丟進熟廚餘桶。
環保局指出，生廚餘和熟廚餘盡量瀝乾水分，否則生廚餘運到廚餘廠仍要去餘過多水分，養豬戶也不喜歡熟廚餘很濕，處理前會瀝去水分，田中鎮公所的作法符合實際需要，建議民眾都能瀝乾廚餘的水分再放進廚餘桶或容器。
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