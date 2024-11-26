快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣藍綠初估6人將選下屆縣長 邱建富率先有起手式

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭簡慧珍／彰化即時報導
藍營的彰化縣前副縣長洪榮章（左）及綠營彰化市長林世賢（中）、前市長邱建富（右），均積極部署角逐下屆縣長。圖／慈濟基金會提供
藍營的彰化縣前副縣長洪榮章（左）及綠營彰化市長林世賢（中）、前市長邱建富（右），均積極部署角逐下屆縣長。圖／慈濟基金會提供

距下屆縣長選舉還有兩年多，彰化縣民進黨逐鹿者眾，初選將不可避免，到目前正式表態參選的有彰化市前市長邱建富、現任市長林世賢及立委陳素月，另立委黃秀芳也可能參選。其中，邱建富動作最大，分別在8個生活圈舉辦健行活動，做為參選起手式。

邱建富在最近幾屆縣長選舉，均有準備，在各鄉鎮市並組織後援會，雖然後來未參選，但基礎仍在。下屆縣長選舉，他再度表態參選，除掛上看板外，更積極參與各種活動，甚至是黨內最早做出選舉動作。

邱建富是以「超越125 彰化更幸福」健行活動名義，逐月在8個生活圈舉行，為他長期經營全縣基層的練兵，首場是本月24日在花壇鄉虎山巖舉辦，包括縣議員李成濟及多位市、鄉民代表參加，下個月則預定在溪湖區舉辦。

邱建富說，所以會打出「超越125 彰化更幸福」口號，是因為彰化縣人口數原來近132萬人，到目前只剩下122萬多人，他如果當選縣長，有信心讓彰化縣人口回流，達到125萬人，就有機會爭取升格第七個直轄市，造就更多的建設，爭取人民更完整的幸福。

邱建富說，在他擔任彰化市長及縣黨部主委累積的實力，自認民調及支持度最高，而且有既成的組織，但吃虧的是目前沒有公職在身，相對缺乏資源奧援。

至於，現任彰化市長林世賢也宣布將參選下屆縣長，並在其他鄉鎮市掛上看板，他積極參加各鄉鎮市活動，期打開知名度，在網路、紙本等媒體宣揚政績，並描繪未來的政願景。

親新潮流系的立委陳素月，因服務口碑佳，基層扎實，更有前縣長魏明谷力挺，也勤於參加活動，並加強網路宣傳，由於她在北彰化知度不高，必須進一步補強。

屬正國會的立委黃秀芳，競選本屆縣長失利，是否會在下屆捲土重來，一直引起政壇關切。但以曾參選縣長的經歷，有全縣知名度，加上她最近的動態，地方認為她參選的機會很高。不過，她與邱建富同屬正國會，必須先行整合。

民進黨彰化縣縣黨部主委楊富鈞說，縣市長提名權在中央，主席賴清德指示朝辦初選的方向不會改變，由於距選舉還有兩年多，但地方黨部要求提前提名作業，除了整合外，也能發揮母雞帶小雞的效果。

至於國民黨有意參選縣長者，目前檯面上有彰化縣前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，以及兼任縣黨部主委的立法委員謝衣鳯。

立委謝衣鳯（左）、陳素月（中）與黃秀芳（右）3女將，被視為下屆彰化縣長的熱門人選。記者黃仲裕／攝影
立委謝衣鳯（左）、陳素月（中）與黃秀芳（右）3女將，被視為下屆彰化縣長的熱門人選。記者黃仲裕／攝影
彰化市前市長邱建富本月24日在花壇虎山巖舉辦「超越125 彰化更幸福」健行活動，做為參選縣長的起手式。圖／邱建富提供
彰化市前市長邱建富本月24日在花壇虎山巖舉辦「超越125 彰化更幸福」健行活動，做為參選縣長的起手式。圖／邱建富提供

邱建富

延伸閱讀

蕭美琴回父親家鄉參觀彰化和美改造後穀倉 讚賞連連

彰化扇型車庫鐵道園區盼成國際景點 地方促交通部挹注推動

台灣i運動鼓勵脊髓傷者走出來 打球推杆養成自主運動習慣

彰化市萬聖節燈景融入鐵道元素 歡迎一起來搞怪

相關新聞

彰化縣藍綠初估6人將選下屆縣長 邱建富率先有起手式

距下屆縣長選舉還有兩年多，彰化縣民進黨逐鹿者眾，初選將不可避免，到目前正式表態參選的有彰化市前市長邱建富、現任市長林世賢...

賀中華隊奪冠 盧秀燕：教練隊員中捷免費搭2年、陳冠偉終身免費

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，台中市長盧秀燕今在在市政會議宣布，向英雄致敬，台中市府提供中華隊教練與隊員免費搭台中捷運2...

國6愛蘭交流道到埔里塞車嚴重 南投縣議員建議改高架橋分流

國道6號愛蘭交流道車流量大，假日台14線到愛蘭橋路段更是嚴重塞車。南投縣議議會決議，愛蘭交流道是埔里和日月潭交通門面，塞...

彰化落實資源分類又退運3垃圾車 公所送廚餘內膽桶讓環保局喊讚

彰化縣環保局推動強制垃圾分類，各鄉鎮市公所怕垃圾車被檢查不合格遭整車退運，陸續贈送廚餘桶鼓勵民眾落實垃圾分類，田中鎮公所...

慶祝中華隊奪冠 台中環保局寶之林再生家具全館限時5折

慶祝中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心即日起至11月30日推出全館限時五折活動（不含家具...

政令宣導盧秀燕？綠要求刪新聞局預算 議員籲不要政治考量

台中市議會今進行分組審查市府各局處預算，民進黨議員陳淑華指出，新聞局預算增編370萬元，卻都做市長盧秀燕個人宣傳，要求刪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。