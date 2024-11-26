彰化縣藍綠初估6人將選下屆縣長 邱建富率先有起手式

距下屆縣長選舉還有兩年多，彰化縣民進黨逐鹿者眾，初選將不可避免，到目前正式表態參選的有彰化市前市長邱建富、現任市長林世賢及立委陳素月，另立委黃秀芳也可能參選。其中，邱建富動作最大，分別在8個生活圈舉辦健行活動，做為參選起手式。

邱建富在最近幾屆縣長選舉，均有準備，在各鄉鎮市並組織後援會，雖然後來未參選，但基礎仍在。下屆縣長選舉，他再度表態參選，除掛上看板外，更積極參與各種活動，甚至是黨內最早做出選舉動作。

邱建富是以「超越125 彰化更幸福」健行活動名義，逐月在8個生活圈舉行，為他長期經營全縣基層的練兵，首場是本月24日在花壇鄉虎山巖舉辦，包括縣議員李成濟及多位市、鄉民代表參加，下個月則預定在溪湖區舉辦。

邱建富說，所以會打出「超越125 彰化更幸福」口號，是因為彰化縣人口數原來近132萬人，到目前只剩下122萬多人，他如果當選縣長，有信心讓彰化縣人口回流，達到125萬人，就有機會爭取升格第七個直轄市，造就更多的建設，爭取人民更完整的幸福。

邱建富說，在他擔任彰化市長及縣黨部主委累積的實力，自認民調及支持度最高，而且有既成的組織，但吃虧的是目前沒有公職在身，相對缺乏資源奧援。

至於，現任彰化市長林世賢也宣布將參選下屆縣長，並在其他鄉鎮市掛上看板，他積極參加各鄉鎮市活動，期打開知名度，在網路、紙本等媒體宣揚政績，並描繪未來的政願景。

親新潮流系的立委陳素月，因服務口碑佳，基層扎實，更有前縣長魏明谷力挺，也勤於參加活動，並加強網路宣傳，由於她在北彰化知度不高，必須進一步補強。

屬正國會的立委黃秀芳，競選本屆縣長失利，是否會在下屆捲土重來，一直引起政壇關切。但以曾參選縣長的經歷，有全縣知名度，加上她最近的動態，地方認為她參選的機會很高。不過，她與邱建富同屬正國會，必須先行整合。

民進黨彰化縣縣黨部主委楊富鈞說，縣市長提名權在中央，主席賴清德指示朝辦初選的方向不會改變，由於距選舉還有兩年多，但地方黨部要求提前提名作業，除了整合外，也能發揮母雞帶小雞的效果。