慶12強台灣奪冠 中市審計新村贈限量棒球冠軍冰淇淋

慶祝台灣隊奪冠，中市府都市發展局今天宣布，審計新村新創聚落即起到12月5日每天贈送棒球冠軍冰淇淋40份；另外，在地餐飲集團及連鎖咖啡也祭出加購「1元火鍋」及買1送1優惠。

台灣隊勇奪12強棒球賽冠軍，全台感動沸騰，公家機關及民營業者紛紛推出優惠措施，一起分享台灣隊奪冠喜悅。

都市發展局、國立中興大學協同審計新村新創聚落，即起至12月5日舉辦相關慶祝活動及優惠措施，包括每天贈送棒球冠軍冰淇淋限量40份、冠軍冰淇淋買1送1、單一店家單筆消費滿300元可再享9折優惠等，歡迎民眾共襄盛舉。

都發局說明，審計新村房地目前由市府與中興大學分別向財政部國有財產署租賃審計新村房地辦理活化，共同委託地表最潮股份有限公司經營管理，並配合市府勞工局「摘星青年、築夢台中」青年創業獎勵方案，進行微型創業。

此外，台中起家的歐客佬連鎖咖啡也宣布，11月27日起到12月1日CoE精品咖啡杯飲買1送1外，再多送1包2024世界盃虹吸咖啡大賽世界冠軍配方掛耳咖啡包（價值70元）。

阿秋餐飲集團董事長廖豊民則宣布，即起到29日，只要到阿秋餐飲集團用餐，內用每桌即可享有原價680元到1380元的特選鍋物，包括大甲芋頭米粉鍋、黑蒜土雞鍋、東北酸白菜鍋、紅蟳海鮮鍋、剝皮辣椒雞鍋等，加點只需要「1元」的優惠，與所有支持台灣隊的民眾一同分享勝利喜悅。