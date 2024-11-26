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慶祝中華隊奪冠 台中環保局寶之林再生家具全館限時5折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
慶祝中華隊奪冠，太平區公所即日起至11月28日贈與洽公民眾精美小禮物，送完為止。圖／太平區公所提供
慶祝中華隊奪冠，太平區公所即日起至11月28日贈與洽公民眾精美小禮物，送完為止。圖／太平區公所提供

慶祝中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心即日起至11月30日推出全館限時五折活動（不含家具健診及代加工服務）；太平區公所即日起至11月28日贈與洽公民眾精美小禮物，送完為止。

環保局表示，為分享中華隊奪冠的喜悅，在寶之林廢棄家具再生中心從原本購物節折扣價7折，調整為限時5折優惠活動，消費滿額贈品照送。

環保局長陳宏益表示，市長盧秀燕上任後積極打造「酷城市、酷運動」，為慶祝中華隊奪冠，環保局舉辦限時5折活動，希望民眾一同參與綠色消費，並為中華隊的奪冠歡呼。

環保局補充，寶之林廢棄家具再生中心位於台中市北屯區大坑風景觀光區，周邊道路文心路、北屯路、軍功路、東山路，轉軍福十三路皆可到達；開放時間為每周一、二及四至六上午8時至下午5時，每周三、週日及國定例假日休息，聯絡電話04-24369702。

台中市寶之林賣場陳列商品。圖／環保局提供
台中市寶之林賣場陳列商品。圖／環保局提供

台中市 環保局長 綠色消費

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