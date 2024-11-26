慶祝中華隊奪冠 台中環保局寶之林再生家具全館限時5折

慶祝中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心即日起至11月30日推出全館限時五折活動（不含家具健診及代加工服務）；太平區公所即日起至11月28日贈與洽公民眾精美小禮物，送完為止。

環保局表示，為分享中華隊奪冠的喜悅，在寶之林廢棄家具再生中心從原本購物節折扣價7折，調整為限時5折優惠活動，消費滿額贈品照送。

環保局長陳宏益表示，市長盧秀燕上任後積極打造「酷城市、酷運動」，為慶祝中華隊奪冠，環保局舉辦限時5折活動，希望民眾一同參與綠色消費，並為中華隊的奪冠歡呼。