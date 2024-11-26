彰化縣肉品市場新設加工廠開幕 完善肉品生產冷鏈

彰化縣肉品市場新設肉品加工廠，有肉品預冷室、分切室及加工室等設施，確保完善肉品生產冷鏈工作；縣長王惠美今天出席開幕儀式表示，希望民眾買得安心、吃得放心。

農業部畜牧司長李宜謙表示，彰化縣肉品市場是全國第1家肉品市場附設加工廠，未來屠宰豬肉可用生鮮或冷藏等方式進到加工廠，加工後附加價值提高，並能確保衛生安全。

王惠美致詞時說，彰化是全國排行第3養豬縣市，彰化縣肉品市場欠缺加工及冷鏈儲藏，因此縣府民國111年提出相關申請設置，由農業部補助新台幣8995萬元，縣府自籌款4052萬元，總經費共1億3047萬餘元，建置2層樓670坪冷鏈加工廠，並整修120坪現有廠房。

此外，農業處透過新聞稿表示，縣府推動「彰化健康豬肉」品牌，在養豬場端即針對飼料、血液進行抽驗，確保養豬生產端不含瘦肉精，且屠宰過程符合國家衛生標準、豬肉來源合法才販售給消費者。

目前共163養豬場、約46萬7000頭豬加入「彰化健康豬」，頭數占全縣62.46%，在縣內傳統市場有22處專賣店，並供貨給喜美及楓康超市全國各分店。

今天舉辦加工廠開幕儀式外，同時也辦理2024彰化健康豬肉績優人員表彰活動。農業處表示，透過此活動可凝聚養豬場、專賣店及承銷人3方共識，一起參與彰化健康豬生產與銷售。