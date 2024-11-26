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賀中華隊奪冠 盧秀燕：教練隊員中捷免費搭2年、陳冠偉終身免費

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今繼續穿棒球服主持市政會議，並宣布台中市政府提供中華隊教練與隊員免費搭台中捷運2年。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右）今繼續穿棒球服主持市政會議，並宣布台中市政府提供中華隊教練與隊員免費搭台中捷運2年。記者趙容萱／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，台中市長盧秀燕今在在市政會議宣布，向英雄致敬，台中市府提供中華隊教練與隊員免費搭台中捷運2年；設籍台中的球員陳冠偉終身免費，除國光獎金700萬元，還可獲加碼獎金70萬元。

盧秀燕今天上午繼續穿著繼續穿世界12強應援球衣主持市政會議。盧秀燕說，運動推廣不易，市府打造「酷城市，酷運動」，選手除各種場館、培訓外，也要有很多激勵制度，她上任以來，2019年增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，適用台中市參加全國運與全中運獲得金、銀、銅牌選手，除比賽獎金外，每月都可獲得培訓獎助金。

第二波2021年修正「台中市體育獎金發給要點」，獎勵額度倍增，以金牌為例，奧運可獲頒300萬元，比原來的15萬元20倍增，亞運冠軍也提高到100萬元，另外也修正增加出賽獎金。

盧秀燕認為，獎勵要與時俱進，市府再擴大修正獎勵範圍，中央認定為國際性正式大賽，如世界棒球12強賽事，台中加碼國光獎金10%，因此，陳冠偉除了拿到國光獎金700萬元外，台中再獎勵10%、即70萬元；市府認為國際重要的競賽，也會頒發6000元到1.2萬元獎金。

此外，市府也修正，破全國或大會紀錄每人核發2萬元，破世界記錄核發10萬元，如冰島舉辦2024年世界裝備健力錦標賽，代表台灣參加男子120公斤級的楊森，不僅拿到蹲舉及總和金牌，蹲舉更以453公斤打破世界紀錄，可獲得23.5萬元。

盧秀燕指出，市府也修正聽障奧運選手獎勵，選手獲得前6名最高獎金從15萬元，調高到可獲50萬元；還有連霸獎金，連霸一次冠軍2萬元、連霸兩次4萬元，依此類推。市府也修正獎勵教練機制，設籍台中的教練指導的選手參加奧運或亞運獲得前6名，市府最高提供中央發布獎金的10%。

世界棒球12強 中華隊 台中捷運 教練 盧秀燕 陳冠偉

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