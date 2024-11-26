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政令宣導盧秀燕？綠要求刪新聞局預算 議員籲不要政治考量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員指市府政令宣導以市長盧秀燕為主，要求刪預算。圖／新聞局提供
民進黨議員指市府政令宣導以市長盧秀燕為主，要求刪預算。圖／新聞局提供

台中市議會今進行分組審查市府各局處預算，民進黨議員陳淑華指出，新聞局預算增編370萬元，卻都做市長盧秀燕個人宣傳，要求刪除；無黨籍議員陳廷秀認為，市府政令宣導本來就以市長盧秀燕為主，呼籲民進黨不要政治考量。

民進黨議員陳淑華、江肇國、張家銨指新聞局上半年經費執行率不到10％，要求凍結部分經費；明年出國經費50萬元，較今年20萬元暴增1.5倍，沒有說明具體計畫，議員不滿，最後新聞局明年經費小刪30萬元。

張家銨表示，新聞局行銷企劃科編列的明年度因公出國旅費及考察各國城市行銷活動等經費，今年是20萬元，明年暴增至50萬元，明年度有何新增出國考察計畫？欒治誼說，目前與國外影音相關考察都在接洽中，因近年物價調漲，新聞局預算先編列相關經費。

陳淑華說，行銷企劃經費多了300多萬，主要用在政令宣導，但到底宣導什麼？不能每次都只看到宣傳市長盧秀燕個人，建議刪除新增的370萬元。

江肇國說，新聞局相關行銷科目上半年執行率不到10％，建議凍結一半經費，明年開會報告相關計畫再解凍。

議員陳廷秀認為，新聞局相當認真，且市府的政令宣導本來就是以市長盧秀燕為主，呼籲民進黨議員不要政治考量。

民進黨 盧秀燕 議員

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