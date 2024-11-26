影／民進黨緊盯中市明年總預算 藍綠互嗆幾度衝突

台中市議會今進行各委員會審查議案，交通地政委員會審查觀旅局預算時，藍綠議員針對議程各有意見，一度互嗆。民進黨議員要求逐條審查，召集人黃馨慧認為有意見再提出，才有效率；接著中午綠營主張休息再審，國民黨則認為應有效率，告段落再休息，議員陳俞融說「多數暴力」一下依慣例、一下又要效率，爭執不下。

交通地政委員會今審查觀旅局、交通局與地政局預算，會議開始，雙方就針對如何進行議程，意見相左。國民黨議員指出，為求效率，如果對項目有意見可提出，民進黨議員認為應逐項審查，陳俞融認為不應為了效率，放棄監督，你來我往，會場氣氛火爆，鄭功進怒摔預算書，劉士州也站起來摔提案書，劍拔弩張，最後主席宣布休息。

這次委員會審查明年度總預算，民進黨委員會有備而來，決定長期抗戰，市府明年度預算闖關，可能比近幾年來得不易。多數委員會因藍營占優勢，民進黨對通過的預算案，多保留大會發言權，把戰線延長到二、三讀。

民進黨議員陳俞融、謝家宜、何文海與鄭功進針對觀旅局的露營輔導計畫、輔導低碳旅宿各300萬，均有意見。何文海認為，從2022年底中央放寬資格，台中市120處露營地僅輔導18家，效率不佳，有意刪減預算。觀旅局回應，台中市輔合格率達9%，比全國平均高出2、3倍，另針對違反區域計畫法開罰4件，最低罰6萬元。未來還會加強。

觀旅局提出輔導旅宿低碳計畫，中央補助350萬，陳俞融、謝家宜都認為，全市400多家旅宿，低碳約57家，比例過低，多年來執行不彰，還每年列經費，浪費公帑。觀旅局長陳美秀說，市府這筆錢不是幫業者施作低碳設施，而是宣導與行銷，仍有不少消費者希望住得是低碳旅宿，會持續加強行銷，引導其他業者加入低碳行列。

陳俞融根據統計數據，質疑市府低碳旅館政策推動成效令人堪憂，民眾選擇入住低碳旅館的比例僅達26%，看不到旅宿業品質有所提升，因此主張刪除該筆預算，