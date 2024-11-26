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中華隊封王 中市26至28日新生兒登記可獲500元禮券

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民政局宣布，今(26)日起至11月28日止至任一戶所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券。圖／民政局提供
台中市民政局宣布，今(26)日起至11月28日止至任一戶所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券。圖／民政局提供

「2024年世界12強棒球錦標賽」，中華隊以4:0完勝封王，台中市民政局長吳世瑋表示，分享中華隊奪冠喜悅，今(26)日起至11月28日止至任一戶所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券。

吳世瑋指出，歡慶職棒中華隊在2024世界棒球12強奪冠，民政局於11月26日至28日特別加碼推出新生兒登記贈送500元禮券，分享中華隊奪冠喜悅，傳遞市府鼓勵與支持民眾生育的美意及關懷。

另提醒民眾，新生兒出生後60日內一定要到戶所辦理出生登記，並請備妥申請人身分證印章、戶口名簿、出生證明書、子女從姓約定書等文件前往戶所辦理。

如委託他人申辦者，則請另攜帶委託書、受委託人身分證、印章。更多出生登記注意事項，可至民政局官網-便民服務-戶政FAQ專區查詢(https://pse.is/6rjqqw)。

台中市民政局宣布，今(26)日起至11月28日止至任一戶所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券。圖／民政局提供
台中市民政局宣布，今(26)日起至11月28日止至任一戶所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券。圖／民政局提供

印章 新生兒 身分證

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