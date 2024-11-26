台中大甲科技執法12月1日啟用 地點在中山路與育英路口

台中市政府警察局爭取經費規劃在台中市易肇事路口，新建置台中市27處路口科技執法設備，大甲警分局境內大甲區中山路與育英路口為其中一處，預計今年12月1日正式啟用執法。

依台中市交通事故統計數據及肇因分析，大甲區中山路為聯絡大甲區與周邊地區的交通要道，育英路上有大甲國小，人車流量極大，屬高肇事路段，經評核後擇定在大甲區中山路與育英路口新建置科技執法設備，透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，針對該路口「闖紅燈」、「跨越雙白線」及「不依標線標誌指示行駛」等重大違規進行偵測採證，再由員警審核後舉發。

大甲分局長謝建國表示，科技執法的啟用，顯示大甲區交通管理邁入新的里程碑，大甲分局將持續優化該系統功能，並根據執法成效進行調整，致力打造更安全、便捷的道路交通環境；科技執法的啟用，大甲分局也將透過各種管道加強宣導，讓民眾了解並遵守相關的交通規範。