南投新增3處科技執法路口 全縣共21處以草屯鎮6處最多

南投縣民眾注意了！警方再宣布新增3處科技執法設備，將從12月1日起針對闖紅燈、超速及車不讓行人等違規行為進行取締，交通隊長張瑞忠表示，南投縣目前規畫建置科技執法總計21處，分別為草屯鎮6處最多，其次是埔里鎮4處、南投市4處、名間鄉2處、竹山鎮2處、集集鎮、水里及國姓鄉各1處。

南投縣警局指出，本周在南投市三和三路與復興路口、國姓鄉中興路與成功街口及水里鄉中山路一段與八德街口，另魚池鄉台21線53.9K至51.1K，新增實施南北雙向區間測速設備，也將於12月1日當天同步啟用，速限60公里，籲民眾行經上述路口及路段遵守相關規定，以免受罰。

南投交通隊表示，縣內規畫建置路口科技執法總計達21處，分別為草屯鎮6處、埔里鎮4處、南投市4處、名間鄉2處、竹山鎮2處、集集鎮、水里及國姓鄉各1處，草屯鎮的6處最多，分別為中正路與博愛路口、成功路與博愛路口、台3甲與太平路及中興路口、新豐路與博愛路及仁愛街、成功路與草溪路及中興路口、太平路二段與育英街口。

埔里鎮4處為中山路三段與大城路口、鐵山路與大城路及蘭陽街口、中山路一段與信義路口、中正路與西安路一段口；南投市4處為台14乙線與南陽路口、南崗三路與成功路口、南崗路與民族路口，另三和三路與復興路口將於今年12月1日啟用；名間鄉2處為台16線與台3線路口、彰南路與名松路一段口；竹山鎮2處為集山路與大智路口、大明路與枋坪巷口。

未來水里鄉在中山路一段與八德街口，以及國姓鄉的中興路與成功街口的科技執法設備，也訂於今年年12月1日啟用，呼籲駕駛人遵守交通法規及依速限行駛，南投縣警察局指出，各路口科技執法設備啟用前，均會在各地方臉書社團及警局官方網站公告相關設置地點及取締項目等訊息，宣導期為3個月，期望建立駕駛人正確行車觀念，遵守各項交通規則。