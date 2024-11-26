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豐原百年建醮盛事…波麗士響應祈福共齋 慈濟提供豐盛素食

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供
豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供

豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。

豐原慈濟宮今年迎來20年一度的建醮大典，因適逢建廟300年，以高規格的五朝清醮大典進行祈安祝禱，推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，一起祈福共齋。

慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞豐原分局員警辛勞付出，也邀請台中慈濟醫院預防醫學中心副主任、台灣健康評估暨促進學會副秘書長郭勁甫醫師用餐前健康講座，郭勁甫醫師談健康管理與預防保健，自我健康管理的重要性，針對其專長診治的慢性病、身心症、睡眠障礙分享與解說，此些病症皆為現代人的文明病，也是員警易有的職業病。

慈濟團隊準備素食buffet與健康講座，也邀請志玄文教基金會豐原中心的樂團到場演奏，餐後還備有沖泡咖啡，供大家享用。

豐原分局長林大為表示，希望豐原警分局的每位同仁在守護民眾安全的同時，也要關注自身的健康管理，照顧好自己，才能更好服務社會。

豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供
豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供
豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供
豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導勤務，慈濟中區慈警會今天中午準備美味豐盛的素食饗宴，慰勞員警辛勞。圖／警方提供

慈濟 素食 豐原

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