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米其林需官方行銷？中市綠議員主張刪除350萬「摘星計畫」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中米其林2024年年增加，市政府觀光旅遊局表示，歡迎國內外遊客順遊周邊觀光景點之餘，規劃米其林旅遊，吃遍大街小巷美食餐廳。圖／市府觀旅局提供
台中米其林2024年年增加，市政府觀光旅遊局表示，歡迎國內外遊客順遊周邊觀光景點之餘，規劃米其林旅遊，吃遍大街小巷美食餐廳。圖／市府觀旅局提供

台中市議會今天舉行各委員會審查議案，觀旅局明年編列350萬「摘星計畫」希望協助中市餐飲獲米其林肯定，民進黨議員陳俞融說，台中美食不需要米其林定義，她認為只有在觀旅局網站行銷，效果不大，主張刪除這筆經費。國民議員在場占多數，反對刪除，委員會通過。綠營4位議員保留大會發言權。

觀旅局長陳美秀說，米其林美食是要與國際接軌，希望輔導、推動餐飲業者摘星，包括製作影片、媒體露出等行銷方式。

陳俞融說，她不反對米其林評鑑是國際知名，但台中美食知名的比比皆是，不是只被米其林定義，應該發揮特色，她質疑靠官方的行銷效果不彰，主張刪除350萬元預算，自創台中品牌。她主張刪除這筆預算，其他3位民進議員發聲附議。

國民黨議員劉士州表示，米其林是世界公認的美食評鑑，如果摘星成功，是對業者的成就一大鼓勵，他要求保留預算。陳俞融則表示，如果業者摘星成功，根本就不需要市府編經費行銷，錦上添花，網友或消費者自然就會找到店家 ，如果這筆經費改用在推動台中餐飲行銷，她可以同意。

觀光交通委員會召集人黃馨慧表示，請觀旅局更計畫名稱，用作創造台中品牌、行銷在地美食，最後過關。

觀旅局表示，推廣米其林美食，接軌國際吸引遊客到訪，台中作為美食之都，觀光旅遊局對各種在地特色美食，也不斷透過官網、臉書及官方YT頻道宣傳。觀光旅遊局並沒有僅靠米其林來定義台中的美食文化，但畢竟《米其林指南》百年來以神秘客評鑑方式，提供公正客觀的食宿評價參考，廣為國際接受。

站在城市行銷的角度，台中作為國際都會，觀旅局樂於配合國際評鑑的宣傳，日後將串聯地方特色美食與摘星獲獎餐廳組合成精選台中美食遊程，持續以美食驅動國內外旅客到訪意願。

民進黨議員陳俞融指出，米其林摘星餐廳不必市府行銷，主張刪除相關經費350萬，最後委員會決議保預算。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員陳俞融指出，米其林摘星餐廳不必市府行銷，主張刪除相關經費350萬，最後委員會決議保預算。記者陳秋雲／攝影

米其林 美食 議員

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