走過27年…更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

更生美展從1998年迄今已有27年歷史，台灣更生保護會及台中分會為慶祝第79屆更生保護節，在台中市大墩文化中心舉辦慶祝大會，結合全國更生美展開幕典禮，法務部長鄭銘謙等人到場。此次美展有更生藝術家劉鴻文的個展，也包括其餘出監藝術家作品，參展件數為歷年之最。

此次「2024更生美展」開幕暨「風華-殘夢後的寧靜」新書發表會場，展出全國出監藝術達人創作，以及台中地區各矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓作品，其中包括更生藝術家劉鴻文個展，還有陳雪花、顏正國、黃銀呈、賴啟源、賴明源、莊進益、廖祥致、楊逸、朱國富等出監藝術家邀請展，參展件數80件，為歷屆出監藝術家參展件數最多。

更生藝術家劉鴻文因販賣毒品遭判刑21年入監服刑，因不放棄的母愛，立志徹底改過向上。在台中監獄服刑期間參加台中監獄、更生保護會台中分會共同辦理「雕塑心靈之美技訓班」，技訓班啟發對藝術興趣，全心投入水墨創作，14年獲獎31件，包括中部美展、玉山美展、桃城美展、萬和美展等。

台灣更生保護會台中分會表示，更生美展已舉辦27年，歷年一共展出650名收容人、70名出監藝術家作品，展出作品超過2800件作品，已成為台中一盛事，溫暖鼓勵更生藝術家，開啟心靈藍天，經由更生美展，彩繪人生。

另外還有台中監獄「才藝舍坊」學員創作，以及台中區矯正機關收容人教化藝術作品、台北監獄銅雕作品共計80 件，總展出件數計160件，也是是歷屆之最。

明年是台灣更生保護會成立80周年，台灣更生保護會將會在明年1月4日，於市政路、黎明路交六廣場辦理更生年貨大街，屆時歡迎國人共襄盛舉。

今年榮獲行政院獎牌有林炳耀等10人；榮獲法務部獎牌和獎狀有台新國際商業銀行股份有限公司等40名；台中分會獲頒推展更生保護有功人士及團體獎牌、獎狀等計49名。