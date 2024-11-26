快訊

12強賽／「兒子沒有吃檳榔！」 林昱珉母親早餐店休2天北上挺兒

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

聽新聞
0:00 / 0:00

走過27年…更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會，法務部長鄭銘謙到場（右）。記者陳宏睿／攝影
台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會，法務部長鄭銘謙到場（右）。記者陳宏睿／攝影

更生美展從1998年迄今已有27年歷史，台灣更生保護會及台中分會為慶祝第79屆更生保護節，在台中市大墩文化中心舉辦慶祝大會，結合全國更生美展開幕典禮，法務部長鄭銘謙等人到場。此次美展有更生藝術家劉鴻文的個展，也包括其餘出監藝術家作品，參展件數為歷年之最。

此次「2024更生美展」開幕暨「風華-殘夢後的寧靜」新書發表會場，展出全國出監藝術達人創作，以及台中地區各矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓作品，其中包括更生藝術家劉鴻文個展，還有陳雪花、顏正國、黃銀呈、賴啟源、賴明源、莊進益、廖祥致、楊逸、朱國富等出監藝術家邀請展，參展件數80件，為歷屆出監藝術家參展件數最多。

更生藝術家劉鴻文因販賣毒品遭判刑21年入監服刑，因不放棄的母愛，立志徹底改過向上。在台中監獄服刑期間參加台中監獄、更生保護會台中分會共同辦理「雕塑心靈之美技訓班」，技訓班啟發對藝術興趣，全心投入水墨創作，14年獲獎31件，包括中部美展、玉山美展、桃城美展、萬和美展等。

台灣更生保護會台中分會表示，更生美展已舉辦27年，歷年一共展出650名收容人、70名出監藝術家作品，展出作品超過2800件作品，已成為台中一盛事，溫暖鼓勵更生藝術家，開啟心靈藍天，經由更生美展，彩繪人生。

另外還有台中監獄「才藝舍坊」學員創作，以及台中區矯正機關收容人教化藝術作品、台北監獄銅雕作品共計80 件，總展出件數計160件，也是是歷屆之最。

明年是台灣更生保護會成立80周年，台灣更生保護會將會在明年1月4日，於市政路、黎明路交六廣場辦理更生年貨大街，屆時歡迎國人共襄盛舉。

今年榮獲行政院獎牌有林炳耀等10人；榮獲法務部獎牌和獎狀有台新國際商業銀行股份有限公司等40名；台中分會獲頒推展更生保護有功人士及團體獎牌、獎狀等計49名。

法務部部長鄭銘謙、政務次長徐錫祥、督導參事林嚞慧、副司長林秀敏、台灣高等檢察署各分署檢察長、行政院前政務委員林萬億、法務部前部長施茂林、蔡清祥、台灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝 、台灣更生保護會各分會主任委員、台中市法制局副局長張本松、台中市大墩文化中心主任陳文進等人今天參與活動。

台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會，法務部長鄭銘謙（中）到場，現場展出更生藝術家劉鴻文（右）。記者陳宏睿／攝影
台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會，法務部長鄭銘謙（中）到場，現場展出更生藝術家劉鴻文（右）。記者陳宏睿／攝影
台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會。記者陳宏睿／攝影
台灣更生保護會今在台中大墩文化中心辦理更生美展慶祝大會。記者陳宏睿／攝影

法務部 監獄 藝術家

延伸閱讀

苗栗共築司法保護醫療關懷網 支持弱勢馨生人

30死囚評議簿銷毀恐獲釋 鄭銘謙：不會放回社會

法務部長鄭銘謙關懷馨生人更生人 勉勵檢察官剛柔並濟

謝龍介指涉弊綠營大咖恐逃境外 鄭銘謙：地檢署有掌握

相關新聞

中華隊封王 中市26至28日新生兒登記可獲500元禮券

「2024年世界12強棒球錦標賽」，中華隊以4:0完勝封王，台中市民政局長吳世瑋表示，分享中華隊奪冠喜悅，今(26)日起...

台中大甲科技執法12月1日啟用 地點在中山路與育英路口

台中市政府警察局爭取經費規劃在台中市易肇事路口，新建置台中市27處路口科技執法設備，大甲警分局境內大甲區中山路與育英路口...

南投新增3處科技執法路口 全縣共21處以草屯鎮6處最多

南投縣民眾注意了！警方再宣布新增3處科技執法設備，將從12月1日起針對闖紅燈、超速及車不讓行人等違規行為進行取締，交通隊...

豐原百年建醮盛事…波麗士響應祈福共齋 慈濟提供豐盛素食

豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導...

走過27年…更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

更生美展從1998年迄今已有27年歷史，台灣更生保護會及台中分會為慶祝第79屆更生保護節，在台中市大墩文化中心舉辦慶祝大...

豐原警分局社口派出所新舊共構建築完工 新廳舍首次開箱

建於日治時期的台中市警局社口派出所經二年多興建，以新舊共構設計方式日前竣工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍率先開箱新廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。