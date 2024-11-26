豐原警分局社口派出所新舊共構建築完工 新廳舍首次開箱

建於日治時期的台中市警局社口派出所經二年多興建，以新舊共構設計方式日前竣工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍率先開箱新廳舍，楊瓊瓔說新派出所建物重現昔日光彩，新舊共構保留歷史，更展現地方發展與文資保存的最佳典範。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天視察社口派出所辦公廳舍興建工程辦理情形，台中市政府警察局主任秘書盧廷彰、豐原分局分局長林大為、文化局副局長曾能汀等人到場。

今天開箱讓眾人驚艷，內部空間寬敞，進大門後看到寬敞的員警值班室和洽公區，員警辦公區全新的辦公桌椅和置物櫃，舊建物上方保留傳統木材，新舊建物間有明亮的天窗設計。

社口派出所原有前後2棟建築，後方建物初建於1903年，1935年墩仔腳大地震毀損後重建，門口以羅馬柱展現警察機關權威感，山牆、窗台採用大量幾何圖形裝飾，左右對稱開闊氣派，充滿現代主義風格。

前方加強磚造建物1982年興建，近年耐震能力不足，且員警人數增加，內部空間不敷使用，為改善社口派出所辦公環境並保存文化資產，楊瓊瓔和羅永珍自2019年起推動新舊共構工程，爭取中央及市府共投入8650萬元經費。

豐原分局表示，經過多次討論與設計修改，新舊共構興建工程於2021年9月動土，進行新舊建物串接共構，保留修復具有文化價值的百年建物，同時結合新建物打造新廳舍；「新舊並陳，兩全其美」，社口派出所新廳舍今年7月竣工、9月通過驗收，本月22日取得使用執照，希望趕在今年底前啟用。

台中市文化局長曾能汀肯定修復成果，他說「修舊如舊」保留日治時代建築構件及元素，新建地上3層的現代辦公大樓完美融合；他說偉大城市不在於新建築越多，讓城市越來愈巨大，而是保存歷史、新舊共存，社口派出所新舊共構興建工程樹立良好典範。

市議員羅永珍指出，社口派出所見證當地百年發展與歷史變遷，舊建築成功保存並與新辦公大樓結合，讓文化資產得以延續，也提升警政服務的品質與效率。

楊瓊瓔稱讚修復工程讓氣派立面及幾何圖案山牆重見天日，重現昔日光彩的西洋柱式則適合拍網美照，她表示，社口派出所新舊共構案推動過程克服文資審議、新舊結合的建築技術挑戰；她強調，文化資產保存是地方發展的重要基石，此次社口派出所原地改建不僅讓舊建物再現風華，還興建現代辦公空間，完美展現新舊建物和諧並存的典範。