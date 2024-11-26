孝子為母暖壽連辦7年！台中這場免費健走有伴手禮+抽獎

台中第七屆雅豐盃慈善公益健走12月22日登場，主辦的雅豐不動產團隊董事長紀樹能說，這場健走源起於兄弟3人為媽媽紀陳英鳳暖壽，民眾免費參加，還有伴手禮可拿，雅豐再為每名參與者捐出100元，目標7000人，已吸引2000人搶先報名。

紀陳英鳳說，健康很重要，看到很多病患受病痛折磨很不捨，很高興兒為她連辦七年健走、做公益，讓她圓夢；她63歲開始覺得運動重要，開始爬溪頭走到天文台，事業慢慢放手給孩子，66歲玉山攻頂，現在71歲，平時每天都到健身房，周末到溪頭爬山、到后里公園走走、泡溫泉，感覺越來越年輕。

紀樹能說明，雅豐不動產團隊由紀陳英鳳發起，最早為資本額1萬元的雅豐房屋，後兄弟3人加入營運；公益健走是團隊20年感恩餐會上，為母親65歲暖壽發起，且設定每年多1000人，盼拋磚引玉，為社會送暖。

與會的地政局長吳存金說，雅豐不動產團隊投身公益不遺餘力，這場公益健走全程免費，12月22日上午8時從潭子區僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回5公里，現場不但能運動，還能做公益，還有主題「歡樂」的裝扮比賽，參與者有伴手禮、抽獎，更有耶誕老人送精美禮品給小朋友，呼籲大家一起來參與。

紀樹能說明，雅豐盃已吸引逾2.4萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地弱勢族群午餐、獎助學金和中低收入戶急難救助金，累計善款突破240萬元；今年感謝台中市地政局全力支持和60多家企業共襄盛舉贊助。

主辦單位說，當天現場歡樂裝扮比賽健走，還有搭配ESG企業永續低碳的園遊會、免費視障按摩，僑忠國小學生直笛、后里啟明學校舞獅等表演，摸彩抽gogoro 機車、大尺寸液晶電視、多輛腳踏車等獎品。