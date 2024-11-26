快訊

12強賽／「兒子沒有吃檳榔！」 林昱珉母親早餐店休2天北上挺兒

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

聽新聞
0:00 / 0:00

孝子為母暖壽連辦7年！台中這場免費健走有伴手禮+抽獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第七屆雅豐盃慈善公益健走12月22日周日將在潭子區僑忠國小登場，今天暖場活動，紀陳英鳳（左五）特別開心。記者趙容萱／攝影
第七屆雅豐盃慈善公益健走12月22日周日將在潭子區僑忠國小登場，今天暖場活動，紀陳英鳳（左五）特別開心。記者趙容萱／攝影

台中第七屆雅豐盃慈善公益健走12月22日登場，主辦的雅豐不動產團隊董事長紀樹能說，這場健走源起於兄弟3人為媽媽紀陳英鳳暖壽，民眾免費參加，還有伴手禮可拿，雅豐再為每名參與者捐出100元，目標7000人，已吸引2000人搶先報名。

紀陳英鳳說，健康很重要，看到很多病患受病痛折磨很不捨，很高興兒為她連辦七年健走、做公益，讓她圓夢；她63歲開始覺得運動重要，開始爬溪頭走到天文台，事業慢慢放手給孩子，66歲玉山攻頂，現在71歲，平時每天都到健身房，周末到溪頭爬山、到后里公園走走、泡溫泉，感覺越來越年輕。

紀樹能說明，雅豐不動產團隊由紀陳英鳳發起，最早為資本額1萬元的雅豐房屋，後兄弟3人加入營運；公益健走是團隊20年感恩餐會上，為母親65歲暖壽發起，且設定每年多1000人，盼拋磚引玉，為社會送暖。

與會的地政局長吳存金說，雅豐不動產團隊投身公益不遺餘力，這場公益健走全程免費，12月22日上午8時從潭子區僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回5公里，現場不但能運動，還能做公益，還有主題「歡樂」的裝扮比賽，參與者有伴手禮、抽獎，更有耶誕老人送精美禮品給小朋友，呼籲大家一起來參與。

紀樹能說明，雅豐盃已吸引逾2.4萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地弱勢族群午餐、獎助學金和中低收入戶急難救助金，累計善款突破240萬元；今年感謝台中市地政局全力支持和60多家企業共襄盛舉贊助。

主辦單位說，當天現場歡樂裝扮比賽健走，還有搭配ESG企業永續低碳的園遊會、免費視障按摩，僑忠國小學生直笛、后里啟明學校舞獅等表演，摸彩抽gogoro 機車、大尺寸液晶電視、多輛腳踏車等獎品。

健走 公益 團隊

延伸閱讀

文化部表演金三角扶植升級 「台灣品牌」删10年門檻

竹山防汛路照明不足…藍委會勘挨批配合業者 游顥團隊籲勿模糊焦點

海洋科大學生攜手銀髮長輩 北歐式健走保健康

百歲前挑戰3K健走！99歲「準人瑞」健壯10幾年沒感冒 曝長壽開心秘訣

相關新聞

中華隊封王 中市26至28日新生兒登記可獲500元禮券

「2024年世界12強棒球錦標賽」，中華隊以4:0完勝封王，台中市民政局長吳世瑋表示，分享中華隊奪冠喜悅，今(26)日起...

台中大甲科技執法12月1日啟用 地點在中山路與育英路口

台中市政府警察局爭取經費規劃在台中市易肇事路口，新建置台中市27處路口科技執法設備，大甲警分局境內大甲區中山路與育英路口...

南投新增3處科技執法路口 全縣共21處以草屯鎮6處最多

南投縣民眾注意了！警方再宣布新增3處科技執法設備，將從12月1日起針對闖紅燈、超速及車不讓行人等違規行為進行取締，交通隊...

豐原百年建醮盛事…波麗士響應祈福共齋 慈濟提供豐盛素食

豐原慈濟宮正在舉辦建醮大典，並推廣11月23日至30日齋戒茹素一周，豐原警分局為因應大批朝聖人潮，規劃安全維護與交通疏導...

走過27年…更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

更生美展從1998年迄今已有27年歷史，台灣更生保護會及台中分會為慶祝第79屆更生保護節，在台中市大墩文化中心舉辦慶祝大...

豐原警分局社口派出所新舊共構建築完工 新廳舍首次開箱

建於日治時期的台中市警局社口派出所經二年多興建，以新舊共構設計方式日前竣工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍率先開箱新廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。