中華棒球隊12強奪冠 彰化兩處兌現祭品文看這裡

中華棒球隊勇奪世界棒球12強比賽的冠軍，舉國沸騰，許多公司企業、餐飲業者陸續兌現祭品文，彰化縣也有慶祝活動，溪湖鎮公所本（11）月29日（周五）發送爌肉飯和手搖飲料，民眾黨彰化縣黨部獲贊助，將免費送出2千條香腸。

台灣民眾黨彰化縣黨部獲棒球愛好人士黃文欽贊助，今、明兩天下午4點起在民眾黨縣黨部主任委員、議員張雪如的服務處，分送香腸總共2千條。

溪湖鎮公所今表示，彰化最引以為傲的美食爌肉飯，溪湖鎮從不缺席，本周五壓軸登場，當天下午5點30分起，鎮長何炳樺與贊助者在鎮公所廣場一起發送；5點起先發放號碼牌，1人限領1張，憑號碼牌領爌肉飯，因店家產能有限，現場送500碗，剩餘的500碗持兌換券在指定時間內到店家換取。

溪湖鎮公所獲公司企業人士贊助，29日的爌肉飯發送現場加碼送出1千杯手搖飲料。鎮長何炳樺說，感謝中華棒球隊拿回冠軍，讓鎮公所有機會兌現承諾，與鄉親同樂。