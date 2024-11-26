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從忠犬、裸女到彩虹屋 彰化市忠權社區彩繪創意無底限

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市忠權社區以狗當入口意象，社區觸目可及都是狗狗彩繪，每年都有上百輛遊覽車載著遊客前來觀摩。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區以狗當入口意象，社區觸目可及都是狗狗彩繪，每年都有上百輛遊覽車載著遊客前來觀摩。記者劉明岩／攝影

彰化市忠權社區的創意沒有底限，由於「忠權」與「忠犬」諧音，即以狗當入口意象，社區觸目可及都是狗狗彩繪，更走向3D彩繪，北極宮公廁的「爆乳妹」也引起熱議，近日又將原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。

彰化市忠權社區在忠權里長林連發及擔任社區發展協會理事長的妻子張秋香，帶著里民、志工合力打造下，在婦幼、老人照護及環保等工作，都常有創新作為，成果也得到肯定，曾分別獲得全國優等社區、衛福部銅質優質社區等榮銜，每年前來觀摩者估計有上百輛遊車。

以狗為主題的社區彩繪，除牆面外，最吸引人的莫過於路面立體圖案，遊客行走其間，除了感受到有狗狗前來親近外，讓親子們樂不可支，甚至小心翼翼，深怕跌落深淵，還有情侶在彩繪牆前的情人椅歇腳，更添浪漫。

今年6月，彰化市彰安國中應屆畢業生阿家與小莊，自願幫網紅「孫女」導覽，北極宮公廁的「「6美圖」彩繪風情，隨著影片上架後，短短2天流量就破40萬，尤其彩繪美女酥胸若隱若現，有人打趣是「忠權AI風廁所」，連日來，吸引大批民眾來朝聖。

忠權社區近日又有新的創作，將緊鄰社區資源回收站及菜圃成排雜亂無章的鐵皮建築，彩繪成色彩繽紛的彩虹屋，襯著藍天，格外醒目，甚至還可倒映在溝渠裡，十分耀眼，讓忠權里的社區彩繪再添一景。

忠權里長林連發說，彩虹是「吉兆」，使人「心想事成」、 「帶來好運」，歡迎各地遊客前來拍照。

彰化市忠權社區北極宮公廁的「爆乳妹」引起爭議，卻反而造成爆紅，吸引許多遊客前往拍照打卡。本報資料照片
彰化市忠權社區北極宮公廁的「爆乳妹」引起爭議，卻反而造成爆紅，吸引許多遊客前往拍照打卡。本報資料照片
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。本報資料照片
彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，十分傳神，不僅牆上，路面都是，讓遊客驚豔不已。本報資料照片
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影
彰化市忠權社區近日將社區內原本醜陋的鐵皮屋，變身為亮麗的彩虹屋，令人驚豔。記者劉明岩／攝影

公廁 建築 彩繪 彰化

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