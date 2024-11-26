快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

12強台灣奪冠同慶 11月30日、12月1日台中UBike免費騎

中央社／ 台中26日電

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，台中市長盧秀燕今天宣布，這個週末及週日全市YouBike免費騎；台灣隊教練及球員免費搭中捷2年，市籍球員陳冠偉則終身免費搭中捷。

台灣隊於世界12強棒球賽中力克日本勇奪冠軍，普天同慶，盧秀燕上午在市政會議中宣布台中市為慶祝台灣隊奪世界冠軍，全市各場館及民間營運廠商也同步祭出上百項優惠，市民可上市府網站搜尋。

台中購物節30日週末加碼抽台灣隊全體球員簽名球，盧秀燕表示，除了台灣隊全體隊員簽名球1顆外，還有1顆是CT AMAZE應援啦啦隊員簽名球，全體球員簽名球很珍貴，在週六抽獎前3天，2顆球將展示於台灣大道新市政中心1樓大廳，歡迎市民前來參觀。

為慶祝台灣隊奪冠，盧秀燕表示，這個週末及週日2天，台中市UBike全城免費騎，每人12個小時；台中捷運則提供台灣隊球員及教練2年免費搭乘，其中台中市籍球員陳冠偉則可終身免費搭中捷。

盧秀燕指出，30日台中購物節抽獎活動，除將抽出球員及啦啦隊員各1顆簽名球外，現代汽車也共襄盛舉捐出1輛市價新台幣110萬元車子作為獎品；此外，市籍球員陳冠偉除可終身免費搭乘中捷外，還可獲得市府加碼奪冠獎金70萬元。

YouBike 盧秀燕

延伸閱讀

12強賽／棒球奪冠 台體大設名人榜展示6優秀校友資訊

台中「阿飄路」終得拓寬 盧秀燕：身為烏日媳婦一定要做

六都首長欣賞度調查 盧秀燕不分年齡、教育斷層領先

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

相關新聞

中華棒球隊12強奪冠 彰化兩處兌現祭品文看這裡

中華棒球隊勇奪世界棒球12強比賽的冠軍，舉國沸騰，許多公司企業、餐飲業者陸續兌現祭品文，彰化縣也有慶祝活動，溪湖鎮公所本...

豐原百年大醮被稱隱藏版廟西夜市 網友敲碗：農曆新年也辦？

豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，開辦「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版豐原區廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多...

走過27年...更生美展今台中大墩文化中心展160件作品 鄭銘謙觀摩

更生美展從1998年迄今已有27年歷史，台灣更生保護會及台中分會為慶祝第79屆更生保護節，在台中市大墩文化中心舉辦慶祝大...

豐原警分局社口派出所新舊共構建築完工 新廳舍首次開箱

建於日治時期的台中市警局社口派出所經二年多興建，以新舊共構設計方式日前竣工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍率先開箱新廳...

孝子為母暖壽連辦7年！台中這場免費健走有伴手禮+抽獎

台中第七屆雅豐盃慈善公益健走12月22日登場，主辦的雅豐不動產團隊董事長紀樹能說，這場健走源起於兄弟3人為媽媽紀陳英鳳暖...

從忠犬、裸女到彩虹屋 彰化市忠權社區彩繪創意無底限

彰化市忠權社區的創意沒有底限，由於「忠權」與「忠犬」諧音，即以狗當入口意象，社區觸目可及都是狗狗彩繪，更走向3D彩繪，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。