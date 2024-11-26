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豐原百年大醮被稱隱藏版廟西夜市 網友敲碗：農曆新年也辦？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影

豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，開辦「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版豐原區廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多，廟西夜市將開到本月30日，許多人逛完後說比過年還熱鬧，敲碗希望今年農曆過年也續辦，廟方今天說明，目前沒有這項規劃。

豐原慈濟宮東側的廟東夜市是全省吃名夜市，美食攤位多，假日下午常吸引遊客逛街吃美食，最近慈濟宮舉辦20年才一次的清醮大典，在廟的西側信義街，約50公尺長道路規劃「龍來葫蘆墩形象市集活動」，每晚交通管制，禁止車輛進入，街道成人行步道，沿途有許多美食攤位，廟方號稱廟西夜市只此一次，錯過了要等20年。

廟西夜市從本月9日到30止，每晚5點管制到10點，車輛無法進入，逛街者形容像行人天堂，每晚吸引許多人逛街，管制路段在豐原區信義街，自中正路至中興路路段，及復興路，自中正路129巷至富春街路段。

遊客和當地人說廟西夜市讓豐原鬧區逛起來比過年還熱鬧，希望今年過年也能比照，廟方表示，目前無此規劃。

豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮甲辰年五朝清醮盛事大典，「龍來葫蘆墩形象市集」被形容是隱藏版廟西夜市，在廟的西側信義街上，晚上人潮多。記者游振昇／攝影

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