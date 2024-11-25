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台中七旬老翁公園跌倒後腦爆血 好心路人急作CPR警送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市丁姓老翁17日在公園晨運時，因身體狀況頭部撞擊地面出血，好心市民與警方合力協助。圖／第一警分局提供
台中市丁姓老翁17日在公園晨運時，因身體狀況頭部撞擊地面出血，好心市民與警方合力協助。圖／第一警分局提供

台中市七旬丁姓老翁在17日清晨在東興公園晨運時，突因心臟不適和頭暈，導致後腦撞擊出血，幸有好心市民在警察到場前及時對老翁施作CPR，老翁暫恢復意識後，由救護人員包紮處置，緊急送往林新醫院就醫。

據了解，丁姓老翁（79歲）在本月17日清晨5時許，在東興公園進行晨間運動時，因感到胸口不適和頭暈，立即失去平衡，直接往後跌倒，頭部猛烈撞擊地面，導致後腦破裂出血。

現場有好心市民發現後，立刻對老翁進行緊急CPR（心肺復甦術），成功讓老翁短暫恢復了意識。

第一警分局公益所警員吳佳侖、詹鈞智獲報到場，迅速評估老翁情況並聯絡救護車，隨後救護人員抵達，對老翁進行現場包紮處置，將他送往林新醫院進一步治療。

警方也協助聯繫老翁的家屬，通知其兒子儘速前往醫院照顧，路人及警員的快速反應與協助，為老翁爭取了寶貴的救治時間。

第一分局呼籲，年長者在晨運過程中應注意身體的警示信號，如感到胸悶、心悸、頭暈等，應立即停止運動並尋求幫助，避免發生不必要的危險，在緊急情況下，旁人可以進行CPR等急救措施，為患者贏得寶貴的時間，保持健康固然重要，但面對突發情況，及時的急救處理和專業醫療支援，也一樣重要。

台中市丁姓老翁17日在公園晨運時，因身體狀況頭部撞擊地面出血，好心市民與警方合力協助。圖／第一警分局提供
台中市丁姓老翁17日在公園晨運時，因身體狀況頭部撞擊地面出血，好心市民與警方合力協助。圖／第一警分局提供

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