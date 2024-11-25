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「奇野軒」首度參選台中十大伴手禮 順利入圍百大店家

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「奇野軒」首度參加台中市十大伴手禮評選，就順利入圍百大伴手禮店家。記者宋健生／攝影
「奇野軒」首度參加台中市十大伴手禮評選，就順利入圍百大伴手禮店家。記者宋健生／攝影

發跡於新竹、已傳承至第三代的經典糕餅品牌「奇野軒」，台中旗艦店今年10月才剛開幕，首度參加台中市十大伴手禮評選，就順利通過第一階段海選，在279家競爭者中脫穎而出，入圍百大伴手禮店家，預計12月8日參加最後決選。

「奇野軒」此次參加台中市十大伴手禮評選的產品是「遊子(柚子)酥」，訴求是一段從新竹到台中的味蕾輕旅行，以新鮮柚子和手工製作，餡料選用台農2號土鳳梨，與台灣文旦柚的皮結合，文旦柚皮本身有著天然的芳香，與土鳳梨的酸甜相得益彰，透過黃金比例調製，每一口都酥鬆香甜，令人回味無窮。

「奇野軒」的歷史可追溯至80年前，前身「新竹美芳餅舖」創立於新竹，早年以竹塹餅、蛋黃酥及油飯著稱，深受當地居民的喜愛。第二代傳人韓碧雲女士繼承家業後，致力於將傳統糕點融入更多節慶文化，並引入古老的粽子手藝，進一步擴展了「奇野軒」的產品線，讓這個品牌持續成長。

隨著時間的推移，第三代傳人孫彥彬承接了家族事業，並展現出結合傳統與現代的遠見。孫彥彬不僅在糕餅製作上繼承了家族技藝，還師從兩位台中名師，學習並創新太陽餅的製作工藝，為老字號品牌注入新活力。

孫彥彬指出，台中文心店的開幕，象徵著「奇野軒」邁向全新里程碑。「我們希望藉此將台中與新竹的糕餅文化精髓結合，並透過現代化的經營理念，將傳統糕點的美味帶給更多消費者。」這家新店不僅延續了家族的傳統手藝，還將透過引進現代化管理與品牌經營，進一步拓展全台市場。

孫彥彬表示，作為一家經營三代的品牌，「奇野軒」不僅專注於糕餅技藝的精益求精，更希望在傳承台灣傳統糕餅文化的同時，推動產業的現代化轉型。

孫彥彬強調，在經營的過程中，他始終相信傳統與創新可以並存，並希望通過他的努力，讓更多年輕人了解，並愛上台灣的傳統糕點。

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