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南投草屯鎮長補選 藍徵召簡賜勝參戰 綠將派出最強戰將
南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日補選投票。國民黨南投縣黨部昨宣布，縣議員簡賜勝將歸隊參選。簡賜勝說，他早就加入國民黨，但以無黨籍參選議員，同意接受徵召，邀縣長許淑華擔任競總主委。民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，黨內有2、3名合適人選，正積極徵詢中，將派出最強戰將，傾全黨之力爭取勝選。
國民黨縣黨部昨辦「團結草屯 再創幸福」記者會，縣長許淑華、黨團書記長陳淑惠及縣黨部主委楊麗川同台宣布，徵召議員簡賜勝參加鎮長補選，國民黨、民眾黨、無黨籍等多名議員及草屯鎮代、里長到場力挺高呼「凍蒜」，展現團結氣勢。
縣黨部主委楊麗川說，草屯鎮長補選時間急迫，優先徵詢在地議員，經縣長許淑華整合、順利取得共識，23日補選提名審查委員會推舉簡賜勝參選。簡賜勝2000年就加入國民黨，以無黨籍參選議員，現在歸隊，縣黨部已提報國民黨中央核定。
議會國民黨團書記長陳淑惠表示，簡賜勝連任3屆議員，都是全縣最高票，如今接受徵召，重披藍袍參選，同樣獲鄉親支持，草屯有27里，就有25名里長到場支持，足見服務表現深得民心。
許淑華說，簡鎮長驟逝令人不捨，地方上都知道簡賜勝有意投入下屆鎮長選舉，因此她協助了解黨內李洲忠、唐曉棻、簡峻庭等在地議員的意願，整合過程順利，國民黨一徵召就取得先機。
簡賜勝說，他很早就加入國民黨，但無黨籍參選，變成失聯黨員，接受國民黨徵召參選，後續將與國民黨並肩作戰，並邀許淑華擔任競總主委。
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