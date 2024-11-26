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台中烏日「阿飄路」終得拓寬 後年完工

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市長盧秀燕（右四）昨主持烏日成功西路拓寬開工典禮。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右四）昨主持烏日成功西路拓寬開工典禮。記者黃寅／攝影

台中市由烏日市區到清新溫泉飯店的成功西路，長期以來因路小入夜暗黑，又通過公墓區，在地有「阿飄路」之稱，居民多年陳情盼拓寬。市府編列8億元把最窄3.5公尺的路幅，拓寬到15公尺，預定2026年10月完工。

盧秀燕主持動工典禮，她說，「路若通，子孫才會成功」，烏日區成功西路連接台中工業區、大肚山望高寮和烏日第九公墓的重要道路，現況又狹窄又彎曲，最窄處僅3.5公尺，會車困難，影響行車安全及地區發展。

盧秀燕說，道路拓寬後，除串聯烏日區至工業區及東海商圈，提升行車安全和便利，另增設自行車道、人行道，分流更安全。市府共編列8億120萬元預算，推動成功西路從成功嶺新訓中心到烏日第九公墓、清新溫泉飯店的拓寬工程，紓解交通瓶頸。

建設局長陳大田指出，烏日區通往台中工業區的道路以往僅依靠學田路，走成功西路因路窄又彎曲，車輛視線受阻、會車困難。尤其清明節前往烏日第九公墓，交通打結。拓寬工程將縮短烏日區與龍井區、西屯區、南屯區之間的行車時間，增強銜接與周邊道路，烏日與台中市區的交通便利。

建設局說明，「烏日區成功西路拓寬工程」，工程起自烏日區成功嶺新訓中心門口，迄至烏日第九公墓，長度約2.55公里，寬度15公尺，並設置2.5公尺寬人行道及1.25公尺寬自行車專用道，工程總經費計8億120萬元，預計2026年10月31日前完工。

人行道 公墓 成功嶺

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