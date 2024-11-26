採中央版本…中市囤房稅2.0 過關機率高

財政部推動囤房稅2.0，稅率從現行1.5%到3.6%，調整為2%到4.8%，採「全國歸戶」課稅。中市議會法規委員會昨通過採中央版本，將送大會討論，預估過關機率高。中市地稅局表示，明年5月報稅將適用新稅率，初估影響9.7萬戶，年平均繳稅增加4100元。

中市議會法規委員會昨通過「台中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，主要內容是非自用住宅戶數在2戶以內稅率為3.2% ，3至4戶為3.8%，5至6戶為4.2%，7戶以上為4.8%；另待銷售房屋1年內稅率2.0%、1到2年2.4%、2到4年3.6%、4到5年4.2%、超過5年4.8%。

國民黨議員李中表示，中央給地方權限，實際是不想背罵名，台中市課稅級距可由4個級距增加到5個，例如2房以內2%，超過10戶4.8%，以降低影響；房屋稅一漲，民生物價都會跟著波動，影響程度越小越好。

民進黨議員黃守達認為，中央訂囤房稅是踏出打房第一步，建議市府依中央版本，國民黨議員賴義鍠支持，法規會多數議員也贊成中央版本，最後修正案在法規會初審通過，將送大會二、三讀。據了解，通過機率高。

地稅局長沈政安說，依全國歸戶的模式，全台中市有110萬戶，初估受影響比率約8%、9.7萬戶，平均每戶每年將多繳4100元房屋稅；房屋稅因此調降的占34%、41萬戶，平均每戶每年少820元。

沈政安說，房屋稅調整後，中市府將增加4000萬稅收，但以囤房稅1.0版為例，台中市針對低用電度數指標來確認囤房戶，比率只少0.23%，打房無法靠單一稅制達成。

桃園市地稅局表示，目前六都僅北市完成房屋稅新制三讀，桃園議會下月上旬審議；房屋稅2.0新制上路後，預估將有5.3萬戶增加稅額，另造成約9000萬稅損。

地稅局表示，桃園市舊制對5戶以下課徵2.4%稅率，6戶以上3.6%，單一稅率原本就比其他縣市高，維持在2.4%水準；財政部預估，2.0新制上路後，六都僅桃園市可能發生稅損，中央承諾視情況提供補助，整體影響不會太大。