歡慶12強賽台灣奪冠 台中購物節加碼送全隊簽名球1顆

台灣隊勇奪12強棒球賽冠軍，台中市副市長鄭照新今天宣布，正在進行中的台中購物節，將加碼送出台灣隊全體球員簽名球1顆，這將是6都首顆世界冠軍球隊全隊的簽名球。

台灣隊昨晚在世界12強棒球賽力克日本隊勇奪冠軍，今天身穿台灣隊球衣跑活動的鄭照新表示，台中購物節將加碼一項大獎，就是台灣隊全體球員簽名球1顆。

鄭照新表示，這顆簽名球原本是台中市政府自辦12強熱身賽跟古巴隊比賽時，台灣隊全隊簽名的紀念球，這次台灣隊在世界12強棒球賽中表現優異，這顆球也成為6都首顆擁有世界冠軍球隊全隊的簽名球，將擇期抽出，與市民一起慶祝台灣隊的勝利。

市府指出，運動局結合經發局舉辦的台中購物節抽獎，已經分別在11月3日抽出賽事應援毛巾4名、9日抽出賽事應援外套2名、10日抽出賽事應援球衣2名、16日抽出賽事紀念球2名。

市府表示，為歡慶台灣隊在2024世界棒球12強賽奪冠，將以彩球機加碼抽出12強賽台灣隊全隊簽名球1名，一同分享台灣隊成為世界冠軍的喜悅。

台中市運動局說明，這屆世界12強賽事，台灣隊陣容中共有5名球員來自台中地主隊中信兄弟隊，多場經典好球讓全場觀眾為之喝采，成為台中的驕傲，也顯示台中棒球人才培育有成。