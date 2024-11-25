影／中興新村門面慘毀 綠蔭大道「光禿禿」路樹全斷頭…公所給原因

南投中興新村是台灣省政府所在地，隨處可見綠樹林蔭，但草屯公所近期發包修剪路樹，竟是直接將樹木斷頭，從國道3號中興交流道進入省府路，沿途長約1公里的小葉欖仁樹幾乎全遭砍，只剩樹幹，光禿禿的景致，毀了中興新村門面。

草屯鎮公所解釋，今年颱風導致斷枝落葉嚴重，居民多次抱怨影響安全，才特別騰出百萬經費修剪該路段行道樹，因評估小葉欖仁生長迅速，通常幾個月後就會長大到需要修剪的樹貌，為維護安全及公共利益，才會請廠商進行必要的修剪。

台灣省政府過去座落在中興新村，以仿英式花園城市營造城鎮，除了省政府、中興會堂、中興新村牌樓等歷史地標建築，更因隨處可見公園綠地、花草樹木，能在綠蔭大道、椰林大道下或荷花池旁怡然散步、騎單車等，最讓人津津樂道。

但近期有不少民眾反映，下國道3號中興交流道往中興、草屯方向行駛，進入省府路後發現，原本兩側路樹幾乎全遭斷頭砍除，只剩樹幹，目前持續施工砍除中。而原本長約1公里的綠蔭大道，如今光禿禿一片，毀了中興新村門面。

縣議員簡千翔今獲陳情省府路關心路樹砍除狀況，他表示，經了解是草屯公所發包施工，工程人員說合約要求只5.5米上全砍除，而他能理解考量安全修剪路樹，但連樹葉都不留直接斷頭，太粗暴，不利於植物生長，更是生命教育的最壞示範。

草屯鎮公所則表示，省府路的小葉欖仁、大王椰子樹已數年未強力修剪，今年因颱風導致斷枝落葉嚴重，甚至壓到電線釀停電，居民多次抱怨影響安全，而因今年6月鎮內才發生路樹壓死人事件，所以特別騰出百萬經費修剪該路段行道樹。

而道路旁的樹木的修剪，公所會依樹種、樹勢與專業廠商討論，評估阿勃勒、小葉欖仁同為生長迅速的樹種，通常幾個月後樹勢就會恢復如初，又長大到需要修剪的樹貌，為維護道路交通安全，並考量公共利益，才會請廠商進行必要的修剪。