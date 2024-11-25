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台中市囤房稅2.0版將送議會二三讀 全市9.7萬戶受影響

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會法規委員會通過市政府囤房稅2.0版，使用明年五月申報房屋稅。記者陳秋雲/攝影
台中市議會法規委員會通過市政府囤房稅2.0版，使用明年五月申報房屋稅。記者陳秋雲/攝影

台中市房屋稅徵收率自治條例」今天通過市議會法規委員會審查，主要內容非自用住宅戶數在2戶以內稅率為3.2% ，3至4戶為3.8%，5至6戶為4.2%，7戶以上為4.8%，地稅局長沈政安表示，全市約9.7萬戶受影響，每戶年平均增加4100元，市府可增加4千萬稅收。

台中市地稅局提出囤房稅2.0版，議會法規委員會藍綠議員討論後，決議比照財政部參考標準。修定房屋稅法可由地方另定級距，但稅率上限須在4.8%，若有稅收虧損由地方政府自負。

國民黨市議員李中表示，既然中央給予地方權限，他認為台中市的級距可由4個級距增加到5個級距，如2房以內2%，超過10戶4.8%。他說，房屋稅影響所及，包括民生物價都會跟著調漲，影響程度越少越好。

民進黨市議員黃守達認為，中央訂囤房稅是中央踏出大房第一步，他認為應該依照中央版本；國民黨議員賴義鍠也認同。

在場多數議員贊成用財政部也就是中市稅務局的版本，委員會初審通過，將送大會2、3讀。

台中市 房屋 議員

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